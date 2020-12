Ecuador mantiene superávit comercial con la UE pese a caída de exportaciones

Quito, 10 dic (EFE).- Ecuador registró un superávit comercial de 1.004 millones de euros (1.217 millones de dólares) con la Unión Europea (UE) en los primeros ocho meses de este año, pese a la caída de sus exportaciones como consecuencia de la pandemia de la covid-19, informó este jueves el bloque comunitario.

Fuentes de la UE en el país indicaron a Efe que entre enero y agosto pasado, las exportaciones europeas a Ecuador superaron los 1.025,7 millones de euros (1.243 millones de dólares), mientras que en ese lapso de 2019 totalizaron 1.556,4 millones de euros (1.887 millones de dólares).

Por su parte, Ecuador exportó a los Veintisiete 2.029,7 millones de euros (2.460 millones de dólares) en los ocho primeros meses de este año, mientras que en el mismo período de 2019 la cifra llegó a 2.040,7 millones de euros (2.474 millones de dólares).

ACUERDO COMERCIAL

La Unión Europea sigue siendo el mercado más importante de Ecuador para sus productos no petroleros, señaló el bloque comunitario en un comunicado, en el que subrayó que el Acuerdo Comercial, en vigor desde 2017, "ha marcado un antes y un después en las relaciones bilaterales".

Ese acuerdo ha generando resultados positivos con un aumento en un 11 % de las exportaciones de Ecuador a la zona comunitaria desde 2016, y el incremento de las exportaciones de productos ecuatorianos en casi un 50 %.

"Este instrumento ha permitido crear un marco legal estable que ha generado una apertura del mercado y un mejor ambiente para los operadores económicos e inversionistas", anotó.

El comercio bilateral entre la UE y el país andino experimentó un crecimiento importante (+20 %, 5.232 millones de euros o 6.342 millones de dólares) en el primer año de vigencia del Acuerdo multipartes debido en gran medida a la eliminación de las salvaguardias y al desmantelamiento arancelario. En 2018 y 2019, el crecimiento comercial bilateral se matizó (+3 % y +1 %, respectivamente).

A pesar de que el crecimiento del comercio se ralentiza, Ecuador ha venido manteniendo un superávit comercial con la UE por valor de 804 millones de euros (975 millones de dólares), 687 millones (833 millones de dólares) y 601 millones de euros (729 millones de dólares), respectivamente, en los últimos tres años.

Al comparar los principales resultados del comercio de bienes entre enero y agosto de este año con ese lapso de 2019, la UE menciona que las exportaciones de Ecuador al bloque cayeron marginalmente (-0,53 %), por el confinamiento y las dificultades logísticas a causa de la pandemia.

Sin embargo, esos factores no impidieron que la demanda europea de productos agrícolas se mantenga ininterrumpida.

CONVENIOS INTERNACIONALES

La UE pone especial énfasis en la implementación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que exige a las partes el respeto de convenios internacionales en materia ambiental y laboral.

Las partes -añade- continúan velando porque el trabajo del Comité Consultivo permita un monitoreo anual del cumplimiento de las obligaciones internacionales.

"Así se está consiguiendo fortalecer la conducta empresarial responsable y mejorar las inspecciones laborales en defensa de los derechos de los trabajadores", reza la nota oficial.

En el campo del medioambiente, la UE está apoyando a Ecuador para mejorar sus prácticas a fin de acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y garantizar de esta manera que la pesca capturada ilegalmente no ingrese en el mercado europeo.

"El Acuerdo es un instrumento muy dinámico que permite generar muchas oportunidades de negocio en aquellos campos en los que aún queda camino por recorrer, como es el mercado de servicios, la propiedad intelectual y las compras públicas", indica.

Las discusiones técnicas que tuvieron lugar en noviembre con los países andinos permitieron avanzar en algunos temas de gran importancia para las partes, tales como la adaptación a la nueva política europea del Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa y la resolución de barreras comerciales.