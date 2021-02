Edurne Uranga se incorpora a The NPD Group como directora de Foodservice en España

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La firma de investigación de mercados The NPD Group ha nombrado a Edurne Uranga nueva directora de la división de Foodservice en España, una posición desde la que liderará las operaciones de servicio al sector de la restauración en un momento de plena adaptación a los retos y oportunidades que ha presentado la pandemia de Covid-19 en todo el mundo.

Hasta su incorporación al grupo NPD, Uranga pilotaba el área de Consumer Insight (At Home & Out of Home) en Kantar Worldpanel, donde desempeñó varios puestos de dirección desde 2013. Previamente, fue responsable de la gestión y desarrollo de grandes cuentas en la consultora Nielsen, donde trabajó durante más de una década.

La nueva directora de Foodservice de NPD en España suma así más de 18 años de carrera profesional en la investigación de mercados, enfocada en la dirección de proyectos en el ámbito de la industria de alimentación y bebidas, según ha informado la compañía.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, también es MBA por CESMA Escuela de Negocios y Master en Digital Business por ESADE Business School.