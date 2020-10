EH Bildu se abstendrá en Pacto de Toledo ante recomendaciones insuficientes

Madrid, 27 oct (EFE).- EH Bildu ha avisado que se abstendrá en la votación del Informe de Evaluación del Pacto de Toledo porque considera que las recomendaciones cerradas son insuficientes y no revierten la reforma de pensiones del 2011 que prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años.

El Pacto de Toledo prevé aprobar este martes su informe de pensiones

Saber más

En un comunicado, la formación abertzale ha señalado que no obstaculizarán las mejoras que se puedan adoptar con las 21 recomendaciones, pero que no apoyará un acuerdo que no contemple las demandas básicas de los pensionistas.

Fuentes de la formación han indicado a EFE que su voto será el de la abstención.

La formación soberanista vasca propone que no haya ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza y solicita revertir el aumento de la edad de jubilación, derogar el factor de sostenibilidad y restablecer el periodo de cotización necesario en 35 años para poder recibir la pensión completa.

El diputado y portavoz de EH Bildu en la Comisión del Pacto de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, considera que el texto actual adolece de falta de concreción y no recoge la demanda mayoritaria de los pensionistas de establecer pensiones mínimas de 1.080 euros en País Vasco y Navarra.

Denuncia la "ambigüedad e indefinición" del texto actual aunque no renuncia al consenso en el proceso de revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo en las próximas semanas durante su debate en el Pleno del Congreso, donde se debatirán y votarán los votos particulares.

La Comisión del Pacto de Toledo prevé aprobar este martes sin votos en contra el "Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones" que ahonda en la separación de fuentes de financiación para acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023, tras cerrar 21 recomendaciones que incluyen revalorizar las pensiones con el IPC.