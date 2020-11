El BNG espera que las enmiendas parciales eviten la "discriminación" a Galicia

Santiago de Compostela, 16 nov (EFE).- El BNG registrará este martes una batería de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2021 con la intención de que se corrija la "discriminación" a Galicia que, según el diputado en el Congreso Néstor Rego, recibe menos inversión de la que le corresponde.

Las enmiendas que presentarán los nacionalistas contemplan una subida de las inversiones territorializadas para Galicia hasta 1.300 millones de euros frente a los 832 millones que recoge el texto actual y, para ello, consideran que el dinero se podría mover de partidas como las correspondientes a gastos imprevistos o gasto militar.

De este modo, el diputado nacionalista ha asegurado que su formación no respaldará los presupuestos a menos que se alcance una inversión para Galicia de 1.000 millones. "Eso lo consideramos un mínimo, de no ser así no vamos a colaborar de ninguna manera en una posición que perjudique los intereses de todos los gallegos", ha añadido.

Las enmiendas que presentará la formación nacionalista de Galicia se dividen en tres bloques atendiendo a las necesidades en infraestructuras con la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria en la comunidad; en materia de política social, en la que se exige una mayor financiación de la ley de dependencia, y en cuestiones medioambientales, con fondos para sanear las rías gallegas.

Sin estas mejoras, a Rego le parece "sorprendente" que los diputados de otras formaciones pero que fueron elegidos por las circunscripciones gallegas -PSOE y Unidas Podemos- estén dispuestos a dar su respaldo a unos presupuestos que "discriminan a Galicia".