El BNG urge al Gobierno y a la Xunta a intervenir Alcoa al constatar que no piensa vender San Cibrao (Lugo)

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha urgido este martes al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a la Xunta de Galicia a intervenir la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) al constatar que la multinacional no contempla su venta para eliminar posibles competidores.

"No es tanto en cuáles son las condiciones de venta, sino que prefiere no tener un competidor en España, pero esta decisión no puede estar por encima del interés colectivo", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, señalando que la empresa ha rechazado vender la planta de aluminio a Liberty, pero también al propio Estado, que buscó adquirir la planta a través de la SEPI.

Por ello, el BNG considera que ya "sólo cabe la expropiación de la planta", por lo que ha pedido al Gobierno central, pero también al autonómico "que actúen ya con absoluta contundencia, con el único recurso que queda a su alcance".

En este sentido, ha justificado una intervención, ante la necesidad de asegurar mil puestos de trabajo, entre la propia plantilla de la fábrica y su industria auxiliar, pero también la continuidad de un sector estratégico, como el del aluminio, y la inversión realizada para ello a través de ayudas económicas en los últimos años.

Rego ha apostado por realizar esta intervención y, a partir de ahí, pudiera gestionarla, si bien también existe la posibilidad de venderla a renglón seguida a Liberty, interesada en hacerse con la planta. "Si optase por esa solución, no tendría por qué suponer una merma" de recursos, ha dicho.