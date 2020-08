El comité de San Cibrao llama “buitres” a los directivos de Alcoa

Lugo, 6 ago (EFE).- El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha calificado a los directivos de la multinacional estadounidense de “auténticos buitres” y los ha criticado por “hacerse las víctimas” al no comparecer para finalizar la negociación del ERE que afectaría a 534 trabajadores de la planta situada en el municipio lucense de Cervo.

Alcoa se niega a reunirse con un comité que solicita más apoyo institucional

Saber más

Según declaraciones de los representantes de los trabajadores a la prensa congregada en el restaurante de Lugo en el que debía haberse celebrado tal cita, los directivos de Alcoa no han acudido a la reunión por “motivos de seguridad”, pues, han denunciado, fueron recibidos a su llegada con lanzamiento de huevos, tras lo que decidieron dar la vuelta y marcharse.

El presidente del comité, José Antonio Zan, ha puesto en duda el origen de tal ataque al señalar irónicamente que “igual era un amigo de ellos, de otra empresa”.

“Vosotros visteis dónde está el personal, está abajo junto al río, no en la entrada”, ha indicado Zan, para justificar su argumentación.

Con todo, el presidente del comité ha apuntado que no se puede comparar el “tirar un huevo a un autobús” con un despido colectivo como el que plantea la empresa.

Zan ha insistido en que en este momento “la entrada al lugar de reunión está totalmente libre” y lo único que la bloquea son “las moscas”.

“Estáis viendo todos que es imposible negociar con esta empresa, por lo que exigimos que la autoridad competente y la Xunta de Galicia se metan en este proceso y se sienten en la mesa con nosotros también, porque necesitamos que alguien arbitre esto”, ha apostillado Zan.

“Esto ya pasa de castaño oscuro, llevamos desde las 9 de la mañana esperando por estos señores”, ha añadido.

Zan también ha confirmado que desde la empresa “no dicen nada”, pero que desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria les han hecho saber que los directivos de Alcoa España “no van a venir”

“Ayer no se reúnen con la ministra y hoy no comparecen a firmar el acta de desacuerdo, supongo que es un documento muy dudoso y que no cuenta la verdad”, ha determinado Zan.

Y, así las cosas, desde el comité han decidido que seguirán sin moverse del lugar de reunión “esperando a tener noticias”.

La factoría lucense es la única de España que produce aluminio primario.

Los avisos por la multinacional sobre la única fábrica de aluminio primario que queda en España, en principio como consecuencia del elevado precio de la energía, cobraron fuerza cuando la dirección de la compañía anunció el inicio de consultas para desarrollar un proceso de despido colectivo.