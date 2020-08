El consejo de MásMóvil destaca que KKR, Providence y Cinven mantendrán empleo y seguirán el plan estratégico

Compromiso "irrevocable" de Onchena de aceptación de la OPA

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de MásMóvil ha destacado cómo los fondos KKR, Providence y Cinven, que han lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el operador de telecomunicaciones, se han comprometido, en caso de triunfar la operación, a mantener los puestos de trabajo existentes durante el primer año y continuarán con el plan estratégico de la empresa.

Así, en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de MásMóvil destaca cómo los ofertantes, agrupados en la sociedad Lorca Telecom Bidco, respaldan los planes del equipo gestor, la estrategia futura del negocio y la estrategia de crecimiento desarrollada por el actual equipo.

Dentro de los 12 meses siguientes a la liquidación de la OPA, Lorca no tiene intención de modificar la ubicación de sus centros de actividad ni realizar cambios en las condiciones laborales de los trabajadores y directivos y mantendrá los puestos de trabajo existentes, "sin perjuicio de las eventuales variaciones derivadas de la evolución del negocio".

En todo caso, de llevarse a cabo la operación, que ha sido aceptada por el consejo, no se garantiza la continuidad del actual consejero delegado, Meinrad Spenger, aspecto sobre el "no existe ningún acuerdo ni compromiso específico", tal y como asegura el organismo en su comunicación.

CAMBIOS EN EL CONSEJO Y NUEVO PLAN DE INCENTIVOS

Todos los consejeros, a excepción de Rafael Domínguez de la Maza, que alegó que el precio de la operación "no sería satisfactorio", dieron su visto bueno a la OPA, si bien el consejo cuestiona la decisión de los fondos de sacar MásMóvil de Bolsa.

Tras la OPA, el objetivo de los fondos es excluir a MásMóvil de cotización en Bolsa, lo que, en su opinión, permitirá a la compañía poder implementar el plan de negocio con visión a largo plazo sin la presión de las fluctuaciones en los mercados.

De llevarse a cabo esta exclusión de cotización de la sociedad, existe un compromiso por parte de estos fondos de negociar un nuevo plan de incentivos con el equipo gestor, en línea con el plan de derechos de revalorización de acciones aprobado por la junta general ordinaria de la compañía el pasado mes de julio.

Asimismo, con la salida de Bolsa los compradores tienen intención de realizar cambios en el consejo de administración con el fin de "adaptar" este órgano "al de una sociedad no cotizada", no previéndose la presencia de consejeros independientes, si bien, tal y como señala el actual consejo "el oferente no ha adoptado de momento ninguna decisión al respecto".

El plazo de aceptación de la OPA sobre el operador español de telecomunicaciones, valorada en 2.963,57 millones de euros, a razón de 22,50 euros en efectivo por cada título, se cierra el próximo 11 de septiembre.

La OPA de los fondos, que ha sido negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta desde su anuncio con el respaldo del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.

COMPROMISO DE ONCHENA

Por otro lado, el consejo de la operadora confirma que Onchena, sociedad que posee el 13,2% de MásMóvil, asegura un "compromiso irrevocable" con el oferente, por el que entre otras cuestiones se obligó a aceptar la OPA dentro de los cinco primeros días hábiles bursátiles del periodo de aceptación.

Además, las comunicación remitida a la CNMV apunta que Carmen Ybarra, que disfruta del control de Onchena y que también es titular directa de 105.825 acciones de MásMóvil, ha manifestado su intención de aceptar dicha oferta, al igual que Rafael Canales, que es consejero dominical de MásMóvil en representación de Onchena.