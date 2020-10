El Covid provoca un auge en la compraventa de viviendas y un retroceso del alquiler, según Fotocasa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La pandemia ha provocado un cambio de los hábitos y costumbres de los españoles y ha provocado un auge de la compraventa, frente a un retroceso del alquiler, según se desprende del estudio 'Medio año de pandemia: impacto en el sector inmobiliario' realizado por Fotocasa.

En concreto, el portal inmobiliario ha señalado que se están equiparando los que buscan alquilar (44%) con los que buscan comprar un inmueble (43%).

La directora de comunicación de Fotocasa, Anaïs López, ha afirmado que el dato optimista es que la demanda del sector inmobiliario sigue siendo intensa en estos momentos, ya que un 27% de los particulares de entre 18 y 55 años están participando en él.

Además, ha puesto en valor que se constate un incremento de la intención de la sociedad de adquirir una vivienda en propiedad, lo que ha hecho que el mercado de la compraventa y el alquiler se equiparen en cuando a lo que a demanda se refiere.

En los últimos doce meses, el 70% de los encuestados ha comprado o ha tenido intención de comprar una vivienda, mientras que un 23% ha vendido o intentado vender y el 7% restante ha realizado acciones en ambos lados del mercado de compraventa.

Respecto a antes del comienzo de la pandemia, el portal apunta que sí que hay "diferencias significativas". En concreto, la demanda relacionada exclusivamente con el alquiler ha pasado del 49% de febrero al 44% en agosto y la demanda relacionada exclusivamente con la compra ha pasado del 39% al 43%.

Además, el portal ha apuntado que se mantiene estable el bloque de individuos que realizan acciones en los dos mercados respecto al mes de febrero (12%).

Por regiones, Madrid ha mantenido un volumen similar de participación de particulares en el mercado de la vivienda (33%), junto con Andalucía (29%) y Cataluña (26%). De su lado, la Comunidad Valenciana ha sido la que más ha notado el descenso durante los últimos seis meses, tras pasar del 35% en febrero al 25% en agosto.

Respecto a la intención de compra, el estudio remarca que un 3% de los particulares mayores de 18 años ha comprado una vivienda en los últimos 12 meses y que un 9% ha buscado vivienda en propiedad, pero todavía no la ha comprado.

"Nueve de cada diez personas que viven en España no están buscando casa en propiedad, pero eso no significa que no se planteen hacerlo en un futuro", apunta el portal, que señala que el 21% de los encuestados tiene previsto hacerlo de aquí a cinco años (un 8% en los próximos dos años y un 13% en un plazo de dos a cinco años).

Teniendo en cuenta la edad, el 9% de los que tienen entre 18 y 24 años tienen la idea de comprar en los próximos dos años, mientras que entre los que tienen entre 25 y 34 años esta idea representa el 13%, frente al 7% que representaba hace seis meses. De su lado, el 10% de los que tienen entre 35 a 44 años piensa adquirir un inmueble de aquí a dos años.

La directora de comunicación del portal ha remarcado que es posible, si la situación económica y laboral de estas personas no cambia o empeora en los próximos años, que tengan un papel "muy importante" en la reactivación y recuperación del sector inmobiliario.