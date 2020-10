El Gobierno negocia con la CE ampliar la carencia de avales ICO a 12 meses

Madrid, 29 oct (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, negocia con la Comisión Europea (CE) que el periodo de carencia de los avales del ICO pueda ampliarse otros 12 meses para que empresas y autónomos puedan afrontar la crisis que ha provocado la covid-19.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Calviño ha señalado que en las próximas semanas se conocerán las nuevas condiciones de los préstamos del ICO otorgados para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, tanto en su periodo de carencia como en sus plazos de devolución.

Ha reconocido que la "ambición" del Ejecutivo es que se amplíe la carencia en 12 meses más y así se ha trasladado a la negociación con el sector financiero y con la CE, al tiempo que frente al periodo máximo de devolución permitido ha dicho que hay dos opciones sobre la mesa.

"Estamos en este trabajo con el sector financiero y la CE y espero que en próximas semanas se puedan a adaptar", ha señalado Calviño tras elogiar la labor del ICO, que se ha "reinventado" para multiplicar el número de operaciones y hacerlo con agilidad.

"El ICO ha sido clave para movilizar avales por importe de 100.000 millones de euros en créditos", ha recordado la ministra toda vez que el sector empresarial ha urgido al Gobierno a que se puedan ampliar las condiciones de estos avales.

Calviño también se ha referido a la fusión entre CaixaBank y Bankia y, tras confiar en que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) vigilará que no haya distorsiones de competencia en el sector, ha desvelado que el plazo de desinversión del Estado en Bankia podría ampliarse más allá de 2021.

En este sentido ha dicho que no cree que fijar una fecha sea la prioridad y que el "ritmo" para la desinversión es menos importante que el hecho de maximizar el valor que pueda tener el Estado en la entidad resultante.

"No conviene tener una fecha limite que suponga que no podamos maximizar el valor del Estado en la entidad resultante", ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que lo importante es tomar decisiones "correctas" y "no habrá problema en extender la fecha para cumplir con ese objetivo".

Ha indicado que el Gobierno analiza las diferentes opciones que se plasmarán en la próxima Junta de accionistas a finales de noviembre y que tomará la decisión "más conveniente para los españoles y para maximizar el valor de la participación" del Estado en Bankia.