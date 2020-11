El Gobierno potenciará la colaboración privada en el uso de fondos europeos

Madrid, 16 nov (EFE).- El Gobierno quiere potenciar la colaboración público-privada en el uso de los fondos europeos y, para ello, creará una nueva figura y tomará medidas para eliminar "cuellos de botella" y agilizar trámites administrativos.

Botín pide que los fondos europeos lleguen cuanto antes para salvar empresas

Saber más

Según han informado desde Moncloa, así se ha traslado a los agentes sociales en la reunión mantenida este lunes para constituir la mesa de diálogo social para la recuperación, la transformación y la resiliencia que busca mantener informados a patronal y sindicatos sobre el Plan de Recuperación que se prepara y se negocia con la Comisión Europea.

Sobre las iniciativas para potenciar el papel del sector privado en el uso de estos fondos, el Gobierno ha trasladado que ultima un real decreto-ley con medidas "para eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos".

En concreto, han detallado, se creará una nueva figura, denominada "Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica", con la que buscan incluir en el ordenamiento jurídico nuevos instrumentos de colaboración público-privada.

Bajo esta figura se incluirán, señalan, "proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen las operaciones en nuestro país".

Junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la constitución de la mesa ha estado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Isabel Celaá; la de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Industria, Reyes Maroto y el de Inclusión, José Luis Escrivá.

Por parte de los agentes sociales han acudido al encuentro el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.

"NO HAY CONDICIONALIDAD EN REFORMAS DEL PASADO"

Tras la reunión, el secretario de CCOO, Unai Sordo, ha valorado la voluntad del Gobierno de establecer un marco permanente de diálogo social para conocer y escuchar las propuestas de los agentes sobre cómo canalizar los recursos europeos y poder aportar a las modificaciones legislativas que plantea, como sobre la ley de contratos públicos.

El líder de CCOO ha querido subrayar que la llegada y el uso de estos fondos "no están ligados a la posición de no mover reformas" como la laboral o la de pensiones, y que así se lo han trasladado al Gobierno aunque, ha reconocido, este punto no ha sido parte del debate de este lunes.

"Es una discusión que habrá que abordar en mesas de diálogo social en próximos días", ha apuntado.

En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que "en los próximos días" se retomarán el calendario de diálogo social que quedó paralizado en marzo con la pandemia con las mesas sobre empleo y formación o de industria.

Álvarez también ha querido insistir ante los medios en ese mensaje de que la llegada de los fondos no está condicionada a no poder hacer cambios en la reforma laboral o de las pensiones.

En declaraciones tras la reunión, Calviño ha subrayado que el encuentro de hoy "se ha destinado a hablar de futuro" pero que, "en ningún momento (...) cabe plantear condicionalidad" de estos fondos "en reformas y menos del pasado".

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado que en esta reunión han puesto en común las ideas e iniciativas que tanto desde el Gobierno, como desde los sindicatos y la patronal proponen para la mejor aplicación de los fondos europeos.

En concreto, Garamendi ha propuesto cambios en los contratos del Estado y en subvenciones, así como reducir la burocracia, así como una serie de proyectos tractores o un plan integral en la industria, que debe pasar a ser "el 20 % del producto interior bruto (PIB)" y genere empleo "estable, indefinido y seguro".

Por su parte, el presidente de la patronal de las pymes Cepyme, Gerardo Cuerva, ha ofrecido la colaboración de las pequeñas y medianas empresas para llegar a "cualquier recóndito lugar de España" y "conseguir así transformar el tejido productivo".

Pero "para llegar a esa transformación del tejido productivo hay que llegar a fin de año con ese tejido productivo", ha dicho Cuerva, quien ha recordado que "la pyme lo está pasando muy mal".

"Es un proyecto de país, que debe contar con todos", ha subrayado Calviño, que ha valorado la actitud constructiva de los agentes sociales.