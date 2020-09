Roberto Sánchez anuncia que está "bastante avanzado" un nuevo plan de conectividad para reducir la brecha digital

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno someterá este mes a audiencia pública la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que supondrá la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y buscará, entre otras medidas, fomentar la inversión en redes en España, según ha anunciado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

En el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, Sánchez ha explicado que esta nueva ley, actualmente en preparación, es más amplia que el código europeo, ya que también incluye otros aspectos como la gestión del espectro radioeléctrico o de las emergencias.

Respecto a su objetivo de favorecer el clima inversor, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha señalado que el texto contempla algunas medidas adicionales, principalmente técnicas, destinadas a facilitar esa inversión en redes.

Así, ha remarcado que el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas ya tomó como base para su elaboración la legislación y el sistema regulatorio españoles, ya que estos permitieron que en España se haya desarrollado "muchísimo" la fibra óptica en comparación con lo que ha ocurrido en otros países europeos.

En esta línea, Sánchez también ha avanzado que la Secretaría tiene "bastante avanzado" un nuevo plan de conectividad que refuerza el trabajo de los últimos años para cerrar la brecha digital y busca garantizar una conectividad "adecuada" de al menos 100 Mbps para el 100% de la población en 2025, dotando de acceso al alrededor de millón de hogares que no lo tiene actualmente.

Así, ha remarcado que actualmente el 94% de la población tiene cobertura de banda ancha de 30 Mbps y un 84% de 100 Mbps, que aumentará al 91% con los planes actualmente en ejecución. Además, ha resaltado que en el entorno rural los 100 Mbps llegan al 45% de la población, cuatro veces más que en países como Alemania o Reino Unido.

Sin embargo, Sánchez ha indicado que lo queda por cubrir es "bien difícil" y "costoso", como refleja que el coste por hogar pasado por fibra haya aumentado de 80 a 90 euros de los primeros años de la convocatoria de ayudas, hasta los 400 euros en la actual, ya que los municipios están cada vez más alejados y tienen menos habitantes.

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

Asimismo, Sánchez ha incidido en la importancia no solo del despliegue de redes sino en la adopción de tecnologías claves, porque si no se utilizan las redes, no tienen valor y se habrá realizado "un gasto importante del que no se recupera nada".

A este respecto, ha remarcado que la adopción en España es "muy alta", ya que tres de cada cuatro hogares tiene contratada banda ancha de más de 100 Mbps, pero ha agregado que no hay que conformarse con estas cifras y apostar por una sociedad digital "más justa" en la que la conectividad es "imprescindible".

Para ello, el plan de conectividad de personas, empresas y territorios que tiene previsto publicar el Gobierno en "próximas semanas" irá destinado a completar la vertebración en todo el territorios, fomentar la demanda de redes en el ámbito empresarial y potenciar la calidad de las infraestructuras, aproximando su percepción a su medición.

En esta línea, también ha agregado que el plan incluirá una "parte adicional" que tiene como objetivo situar a España como "uno de los 'hubs' internacionales de conectividad" en el Sur de Europa, atrayendo la instalación en el país de centros de datos y cables submarinos.

HUB AUDIOVISUAL

El tercero de los ámbitos en el que está trabajando la Secretaría es convertir a España es un "punto de referencia" para el sector audiovisual a nivel global y hacer que siga siendo un "país atractivo" para la producción y los negocios internacionales en este campo, aprovechando que "no parte de cero" y ya ha consolidado un ecosistema.

Con este fin, la Secretaría trabaja en la transposición de la directiva europea audiovisual, que va a dar un marco de juego más equilibrado entre los distintos actores del sector, las televisiones líneas y las plataformas de Internet (OTT) como Netflix.

Además, Sánchez también ha señalado que el Gobierno intentará aprovechar la coyuntura actual para potenciar este atractivo, como es el Brexit, que está haciendo que empresas audiovisuales que necesitan estar en suelo europeo busquen nuevos países para instalar sus sedes en el Viejo Continente. "Estamos captando ya bastantes de estos traslados a suelo europea en competencia con otros estados miembros", ha afirmado.