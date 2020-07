El nuevo puente de Génova seguirá gestionado por el momento por los Benetton

Roma, 8 jul (EFE).- El nuevo puente de la ciudad italiana de Génova (noroeste), reconstruido tras su derrumbe en 2018, seguirá gestionado por la compañía "Autostrade per l'Italia" (ASPI), la misma que se encargaba de su mantenimiento cuando se vino abajo causando la muerte de 43 personas.

Así será al menos hasta que el Gobierno italiano decida sobre si revocar las concesiones a ASPI, controlada por la familia Benetton y filial de Atlantia, confirmó hoy la ministra de Infraestructuras, Paola De Micheli, en una entrevista a "Radio 24 Mattino".

La ministra ya se lo ha comunicado por carta al alcalde de Génova, Marco Bucci, comisario de las obras de reconstrucción y que había solicitado indicaciones porque entre sus competencias estaba la de asignar la concesión y gestión del nuevo puente.

El Gobierno italiano, especialmente el principal partido de la coalición, el Movimiento Cinco Estrellas, mantiene un pulso con la compañía "Autostrade per l'Italia" sobre la concesión del puente, que se derrumbó en agosto de 2018.

La acusa de no realizar los controles pertinentes de mantenimiento y ha iniciado el proceso para revocar sus concesiones y ha sugerido su nacionalización.

La asignación de la gestión del puente responde a una cuestión práctica para el Ejecutivo porque, otorgándosela por el momento a la antigua concesionaria, se aseguran su inmediata entrada en funcionamiento, al tratarse de una obra estratégica para el país.

No obstante, el jefe político del Cinco Estrellas, Vito Crimi, opinó que el nuevo puente "no puede ser puesto de nuevo en las manos de los Benetton", la familia que controla la empresa Autostrade per l'Italia, privatizada en 1999.

"Estos irresponsables deben aún rendir cuentas de lo que sucedió y no deberían gestionar más autovías italianas", apuntó en Twitter.

La nueva infraestructura, diseñada por el famoso arquitecto Renzo Piano, está siendo construida por el consorcio entre Salini Impregilo y Fincantieri y se prevé su inauguración a finales de este mes (ya se está esparciendo el asfalto).

"Autostrade per l'Italia" también ha denunciado que el Gobierno la ha excluido de la reconstrucción y en las próximas horas se espera el veredicto del Tribunal Constitucional.

El gobernador de Liguria, con capital en Génova, Govanni Toti, expresó su perplejidad sobre la asignación de la gestión del puente a "Autostrade" tras "dos años de amenazas, inmovilidad, proclamas y justicia prometida y postergada" del Gobierno.

El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, importante figura del Cinco Estrellas, llamó a decidir ya en esta semana sobre la revocación de las concesiones a ASPI.