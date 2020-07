El oleoturismo atrae a los viajeros pero actúa con cautela ante nuevos brotes

Madrid, 26 jul (EFE).- Los atractivos turísticos y gastronómicos del oleoturismo, que ofrece una propuesta de ocio y descanso sin masificar con el aceite de oliva en su epicentro, aumentan aún más este verano debido a la situación derivada de la pandemia de la covid-19, aunque el sector actúa con cautela ante los últimos rebrotes.

Los propietarios de alojamientos rurales ven cómo el panorama general va mejorando "ligeramente" -sin llegar a compensar las pérdidas de los meses de cierre- y con las semanas finales de julio y las primeras de agosto como las fechas más cotizadas.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

El director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), José María Penco, subraya a Efe que lo más importante es "atenerse a las indicaciones de las autoridades" para evitar rebrotes, pero recuerda que el oleoturismo, al igual que el turismo rural en general, se puede adaptar más fácilmente "a las medidas de seguridad y distanciamiento".

"La gente está buscando alternativas al sol y playa tradicional y esta es una oportunidad para el turismo rural y para el oleoturismo porque son zonas con poca densidad de población", destaca.

Como explica, el oleoturismo no solo se caracteriza por espacios abiertos, sino que también va ligado al aceite de oliva virgen extra y su gastronomía, un atractivo que "la gente busca cada vez más".

Esta llamada a los turistas va, sin embargo, acompañada de mucha cautela, ya que los nuevos brotes en todo el territorio nacional de las últimas semanas son un recordatorio de que la prevención y el cumplimiento de las normas es muy necesario en la nueva normalidad.

INNOVAR PARA BUSCAR NUEVOS PRODUCTOS

Precisamente, el presidente de la Asociación de Oleoturismo de Extremadura, Luis Miguel Martín, asegura que los primeros rebrotes fueron como si les echaran un jarro de agua fría, ya que aumentó el miedo a que se pudieran cerrar de nuevo regiones y paralizar sus negocios, tras meses de inactividad.

Los que luchan por seguir adelante en este ámbito, ademas han de innovar para "buscar nuevos productos", con los que responder a una nueva demanda.

"La sociedad no es la misma que hace seis meses. Nadie pensaba que íbamos a estar confinados, con mascarilla y sin salir. La sociedad ha cambiado y evidentemente los productos que se ofrecen se tienen que adaptar a la nueva situación", señala.

Por ejemplo, en algunos casos se han visto obligados a paralizar las comidas compartidas, reducir las catas de aceite y limitar la cantidad de personas que se puede sumar a las rutas organizadas para conocer los cultivos.

"Mucha gente se está planteando cómo sostenerse y está pensando en cambiar de nicho de mercado. Estamos en una nebulosa. (...) El mundo rural no está fácil ahora mismo", admite, ya que la reducción de grupos, los costes añadidos para mantener las medidas de seguridad y la falta de instrucciones unificadas sobre cómo proceder suponen un reto para los propietarios.

CASOS DE ÉXITO

Entre los que han podido abrir en la desescalada está el hotel extremeño A Velha Fábrica, en la provincia de Cáceres, que apostó por el oleoturismo como principal atractivo de su oferta.

Superaron los meses de cierre "mal y bastante asustados", según apuntan, pero contaban con ahorros que les permitieron subsistir.

El dueño del establecimiento, Carlos Carrasco, detalla que tras su reapertura han registrado "más reservas seguidas" de clientes en comparación a años anteriores.

La llegada de viajeros la manejan entre las medidas de seguridad difundidas por las autoridades y "con la mayor protección posible para que, en el caso en el que haya un asintomático, no cogerlo y que no lo cojan tampoco el resto de clientes".

Aún así, "la gente lo está respetando bastante", remarca, aunque reconoce que algunas personas tratan de quitarse la mascarilla.

De momento, aprovechan que son uno de los pocos alojamientos de la zona que ofrece el atractivo del aceite de oliva y que ese aumento de clientes les ha llevado a contratar a más plantilla.

Carrasco espera que este aumento de reservas le permita salvar la temporada, aunque no pueda compensar las pérdidas, y que los nuevos brotes no se expandan para que no vuelva otra paralización del sector.

Carlota Ciudad