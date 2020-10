El Pacto de Toledo da un paso en su "interminable" tarea de reformar pensiones

Madrid, 27 oct (EFE).- La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo da este martes un paso en su "interminable tarea" de modernizar y adaptar el sistema de pensiones, una vez que apruebe elevar al Pleno el informe de evaluación y reforma que contiene sus 21 recomendaciones.

El Pacto de Toledo renueva las ecomendaciones con mayoría aunque VOX se desmarca

Así, la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, ha asegurado que "esto no termina aquí, esto continúa, no es un punto de llegada, porque a partir de ahora esta comisión no legislativa pero permanente va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones (...) se materialicen en normas".

Durante su intervención en la comisión, Valerio ha presentado el informe, al que ha tenido acceso Efe, en el que el Pacto de Toledo analiza los principales factores que afectan al desarrollo futuro del sistema de pensiones, así como las principales adaptaciones que conviene introducir para garantizar que perdure, sin perder las cualidades que lo han venido definiendo desde su origen.

Y es que, tal y como recuerda este texto, con las cotizaciones sociales que abonan trabajadores y empresarios "se ha construido, mantenido y desarrollado una obra gigantesca, fruto de un acto colectivo de reflexión previsora: nuestra Seguridad Social".

Para conservar, adaptar y hacer viable "la inmensa y compleja estructura que nuestra Seguridad Social conforma", en 1995 se creó la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, a la que se encargó la "difícil misión" de conciliar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones con la suficiencia económica de las mismas.

El texto del informe lamenta que ha transcurrido demasiado tiempo hasta alcanzar un consenso para actualizar las recomendaciones de 2011, debido a las sucesivas e intermitentes convocatorias electorales que han interrumpido y retrasado los trabajos parlamentarios más de lo previsible.

Desde que hace 25 años el Congreso de los Diputados aprobara un catálogo de 15 recomendaciones, esta es la tercera vez que la comisión del Pacto de Toledo se enfrenta a la tarea de actualizarlas.

Y para ello, tiene en mente el "sentido primigenio" que tuvo en 1995 al aclarar que "los poderes públicos se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la viabilidad y suficiencia del sistema de pensiones".

Y todo ello, en orden a "erradicar los temores que puedan existir en un sector tan sensible como el de quienes perciben una pensión pública".

"Y paralelamente", añade, "a evitar la utilización electoralista del sistema de pensiones por el camino fácil de comprometer mejoras irrealizables o sembrar dudas sobre la intención o la capacidad del adversario político para garantizar la pervivencia del sistema público de pensiones".