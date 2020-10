El PP no comparte la reducción del presupuesto de la PAC

Considera que Planas "ni ha defendido el presupuesto ni ha defendido el contenido"

El Partido Popular se ha mostrado en contra de la reducción del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga encima de la mesa "el modelo que mantiene oculto" y lo negocie con las comunidades autónomas y con agricultores y ganaderos, según ha informado en un comunicado.

"Que explique lo que suponen los cambios que pretende hacer sin que le obligue la normativa europea y cómo impacta en los bolsillos de los productores. No compartimos la reducción del presupuesto, no compartimos que se exija a agricultores y ganaderos hacer más con menos", ha explicado la secretaria de Agricultura del Partido Popular, Milagros Marcos.

El PP ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de diseñar un modelo en el que todos los agricultores y ganaderos y todos los cultivos puedan acceder a un ecoesquema, sin más coste y sin tener que reducir la producción. "Hay menos dinero y se utiliza con criterios ideológicos", ha lamentado Marcos.

De esta forma, ha apoyado la sostenibilidad ambiental compatible con la rentabilidad de las explotaciones y en beneficio de las rentas de agricultores y ganaderos. "No aprobamos que se eliminen apoyos a la ganadería de lidia, no compartimos que se pueda considerar carne a cualquier producto vegetal, no compartimos que no se considere el empleo que generan las explotaciones y tampoco compartimos la ideologización extrema de la PAC en todo lo referente a la ganadería", ha indicado.

Los 'populares' han precisado que un 12% menos de presupuesto, a pesar del crecimiento de fondos de casi un 6% más en el resto de líneas del Marco Financiero Plurianual, justo al contrario de la última reforma de la PAC, cuando el PP logró más fondos para España habiendo menos dinero. "Hay menos y se exige más", ha indicado Marcos.

Respecto a los planteamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, apoyado por el PSOE, la secretaria de Agricultura ha argumentado que son "infinitamente más perjudiciales y radicales", por eso ha señalado que han estado "muy pendientes" de las enmiendas y, definitivamente, la delegación española ha votado en contra de la posición del Parlamento.

Marcos ha lamentado que el Gobierno se haya conformado con lo que le han dado y "ni ha defendido el presupuesto ni ha defendido el contenido". "El ministro se ha dejado llevar por lo que han planteado otros países, se ha quedado con lo que le han puesto delante. Ha llegado a Bruselas sin posición nacional, sin socios que apoyaran lo que interesa a agricultores y ganaderos españoles. Por tanto, la PAC es fruto de las negociaciones de otros y el conformismo de España", ha subrayado.