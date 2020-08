El PP pide no hacer "trampas al solitario" porque la situación "sigue siendo muy mala"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El PP pide no hacer "trampas al solitario" con los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social al ser "normal" las mejores cifras registradas en julio, el "mes del empleo por excelencia", si bien avisa de que la situación sigue siendo "muy mala", con 1,3 millones de trabajadores en ERTE y 1,1 millones de autónomos cobrando la prestación por cese.

Así lo ha señalado la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en declaraciones a Europa Press para valorar los datos laborales de julio, cuando el paro bajó en 89.849 personas, la mayor caída en ese mes desde 1997, y la Seguridad Social ganó 161.217 cotizantes.

Rodríguez ha señalado que julio es "el mes de empleo por excelencia", al producirse el tope de contrataciones en verano y especialmente tras el parón de los meses previos por el confinamiento, si bien avisa de que la situación sigue siendo "muy mala", ya que hay 525.600 empleos perdidos desde marzo en términos desestacionalizados, con 1,3 millones de trabajadores en ERTE y 1,1 millones de autónomos cobrando aún la prestación por cese de actividad.

"Tener un muy buen dato en julio no demuestra que este dato se vaya a repetir los próximos meses"; ha apuntado, insistiendo en que la cifra de afectados por ERTE y de autónomos cobrando prestación por baja actividad "no es nada bueno" y significa que desde abril la economía "sigue necesitando ayuda porque las empresas no están abiertas" y es "raro" el día en el que no se cierran negocios, lo que "indudablemente" repercutirá en el empleo.

Por ello, ha pedido que no se hagan "trampas al solitario" ni que el Gobierno se ponga una "venda en los ojos", ya que cree que la situación de julio podría no ser "sostenible" en el tiempo. Aunque en septiembre se producirán contrataciones en Educación, cree que habrá que analizar los datos de cierre de empresas, los posibles nichos de empleo y el impacto del cierre de contrataciones en turismo en agosto.

"La situación no es triunfante", ha apostillado, quien ha pedido que el Gobierno no se empeñe en "dar prestaciones y no atender a las empresas, que son las que generan empleo", y ha propuesto el plan de choque planteado por el PP que incluye bajada de impuestos y de los costes de actividad y la eliminación de trabas burocráticas para la apertura de negocios, entre otras, para preservar el tejido productivo.