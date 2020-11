El PP presenta más de 1.500 enmiendas parciales a los PGE y espera que prosperen inversiones "obviadas"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado en el Congreso más 1.500 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 dirigidas a la reactivación económica y en respuesta a la crisis "sanitaria, económica, jurídica e institucional", para proteger a los sectores más afectados y para atender las necesidades de infraestructuras e inversiones "obviadas" con criterios de "igualdad" en todos los territorios, con el "espíritu" de ser negociadas y que se incorporen.

Así lo ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha anunciado que el Grupo Popular ha formulado más de 1.500 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos, de las que 165 corresponden al articulado y en torno a 1.000 enmiendas son territoriales y provienen de todas las comunidades autónomas y provincias.

Gamarra ha indicado que se ha registrado este elevado volumen de enmiendas después de la presentación por parte del PP de una enmienda a la totalidad desde el "convencimiento" de que "no son los PGE que necesita España" al estar además fundamentados en previsiones que han sido declaradas "fallidas" por el Banco de España, la AIReF o la Comisión Europea.

"El marco en el que se sustentan las cuentas no es el marco real de España para 2021; si no partes de un análisis de realidad no puede tener unos PGE que den salida a las preocupaciones y problemas de los españoles", ha indicado Gamarra, tras rechazar también las líneas políticas de subidas de impuestos de los PGE y el haberse "dado por vencido" en materia de desempleo.

Por ello, ha explicado que las enmiendas van en la línea de defensa de la enmienda a la totalidad y de aportar "todas las infraestructuras y cuestiones territoriales no contempladas en unos PGE que debieran plantearlo para responder a toda España y todos los territorios con criterios de igualdad".

Además, ha criticado el "abandono" a los sectores más afectados por la crisis, por lo que ha avanzado que las enmiendas parciales del PP recogen propuestas para la reactivación económica y para hacer frente a la "crisis sanitaria, económica, jurídica e institucional".

ESPERA QUE SE INCORPOREN ENMIENDAS SOBRE INVERSIONES "OBVIADAS"

Según ha concretado Gamarra, "muchas" de las enmiendas presentadas por el PP responden a reivindicaciones de organizaciones, sectores y demandas de distintas comunidades autónomas, provincias y municipios en relación a inversiones necesarias en sus territorios que han sido "obviadas" en el proyecto de PP.

"Las presentamos con el espíritu de seguir adelante y que se puedan incorporar a esos PGE", ha indicado Gamarra respecto a las posibles negociaciones, tras haber recordado el acuerdo alcanzado con el resto del grupos en el Pacto de Toledo que evidencia el "espíritu" de negociación de los 'populares'.

"Algunas pueden coincidir con otros grupos, se analizarán y veremos en qué términos han sido presentadas las de otros grupos", ha añadido.