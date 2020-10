El presidente de Cepyme acusa al Gobierno de no generar certidumbre

Granada, 7 oct (EFE).- El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha dicho este miércoles que el Gobierno desconoce los pilares básicos del diálogo social, que la negociación de los ERTE ha sido "durísima", y que el Ejecutivo central "sigue sin generar certidumbre".

Durante su intervención en un foro digital de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, el también vicepresidente de la CEOE ha explicado que el Gobierno dejó fuera de la lista de la prórroga de los ERTE a muchos sectores y que la patronal le hizo ver que no valía "dejar en el camino a la empresa".

"Si no generamos certidumbres no se generará confianza. Tenemos que planificar. No podemos permitir tener encima de la mesa la prórroga de los ERTE, mes a mes. Hay que empaquetarlo, como ha hecho Alemania hasta diciembre de 2021, para generar confianza", ha explicado.

Como empresario tiene la sensación de que el Ejecutivo considera que, con los ERTE, han acabado de solucionar los problemas de las empresas y, aunque considera que son una buena medida para mantener el empleo, cree que "no son suficientes".

"Necesitamos más medidas para salvar el tejido productivo de nuestro país", ha insistido Cuerva, que ha pedido ayudas directas para sectores críticos, con un fondo para aquellos que están peor.

"No nos valen las moratorias fiscales, porque son ayudas irrisorias. No es momento de subidas impositivas como el IVA. No es el momento de apretar más al tejido productivo", ha declarado.

Sobre los préstamos del ICO, ha asegurado que son herramientas útiles pero ha recordado que suponen además un endeudamiento que hay que pagar.

"La empresa española está endeudada en más de 100.000 millones de euros que hay que devolver, por lo que pedimos ampliar el periodo de carencia", ha añadido el líder empresarial, quien reclama más ayudas y creer en el tejido productivo para salir de esta situación, y ha insistido en la necesidad de reactivar la demanda interna y el consumo que se ha desplomado.

Cuerva ha considerado que la situación económica de España es "crítica".

"Estamos ante un escenario preocupante y tenemos que poner a la empresa en el centro de cualquier política económica", ha sentenciado, al tiempo que ha reivindicado medidas más concretas al Gobierno y una canalización de los Fondos Europeos en aquellos sectores más productivos.