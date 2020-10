El programa de aceleración de 'startups' de Cuatrecasas arranca con un 'bootcamp' digital con seis proyectos

Los proyectos ofrecen soluciones innovadoras para la abogacía de los negocios, con el foco en 'legaltech', 'fintech' y 'deeptech'

El programa de aceleración de 'startups' de Cuatrecasas, Cuatrecasas Acelera, ha arrancado este lunes su quinta edición con un primer 'bootcamp', que ayudará a seis proyectos con sesiones digitales durante tres días, según informó en una nota de prensa.

Con este programa, que ya ha ayudado a más de 30 'startups' a traccionar sus proyectos, las seis firmas seleccionadas tienen la oportunidad de conocer al equipo de mentores que los acompañará durante todo el programa de aceleración, así como de participar en 'workshops' y aulas jurídicas impartidas por socios, profesionales de Cuatrecasas y expertos del ecosistema emprendedor.

Entre los proyectos seleccionados figuran Parallel, una plataforma que ayuda a obtener los documentos y las respuestas de clientes a tiempo y sin cadenas de correos; Mydatamood, un proyecto de gestión y monetización de datos personales de contacto; Lendmarket, la primera plataforma en España de mercado secundario de deuda corporativa; y Menhir Financial, una plataforma para distribuir NPLs (préstamos con morosidad).

Asimismo, se incluyen All Read Machine, que desarrolla soluciones basadas en 'deep learning' para detectar y digitalizar textos, códigos y símbolos en cadenas de suministro; y Biometricvox, una 'startup' de tecnología aplicada, centrada en el desarrollo de sistemas software complejos basados en Inteligencia Artificial, que giran en torno a la biometría de voz.

"En estos tres días empezamos a trabajar en las necesidades y retos regulatorios y legales de cada una de las 'startups'. También les ofrecemos asesoramiento en propiedad intelectual, laboral, fiscal y mercantil, para validar los aspectos principales en cada una de estas áreas", ha explicado Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas.

En esta edición se han puesto todas las plataformas y herramientas digitales necesarias para mantener, en formato 'online', el mismo nivel de las ediciones anteriores. "Hemos organizado actividades de 'networking online' con expertos del ecosistema y 'startups' Alumni de Cuatrecasas Acelera que se desarrollarán durante los cuatro meses de programa", ha añadido Muñoz.

Como novedad, en esta edición la consultora Gellify acompañará también a las 'startups' en la validación y tracción de sus proyectos. La consultora ha trabajado, junto a Cuatrecasas, en el diseño de las dinámicas de negocio que se imparten en el 'bootcamp' y que tienen como objetivo tratar aspectos claves que beneficien el crecimiento y el desarrollo de los emprendedores y las 'startups'.

Durante la sesión 'Know your Business and Legal mento', la consultora y la firma de abogados presentarán a la red de expertos y equipo de mentores que apoyarán a las 'startups' durante el programa. Este último está formado por los abogados de Cuatrecasas Elisenda Baldrís, Álvaro Bourkaib, Jorge Canta, Isabel Gandoy, Jorge Monclús y Diana Rivera.