El reto de Ricard Camarena para reabrir restaurantes tras confinamiento en el Festival de San Sebastián

'La Receta del Equilibrio', rodada en Valencia, Barx y la huerta de Mahuella, se estrenará en la sección Culinary Zinema

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Ricard Camarena, cocinero con dos estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía, protagoniza junto con Mari Carmen Bañuls 'La Receta del Equilibrio', un documental sobre el reto del chef para reabrir sus restaurantes tras el confinamiento por el coronavirus, que se estrenará el próximo 22 de septiembre en la sección Culinary Zinema de la 68 edición del Festival de San Sebastián.

El documental, dirigido por Óscar Bernàcer, tiene como protagonistas a Ricard Camarena y Mari Carmen Bañuls, cerebro que gestiona los restaurantes. Se trata de un "equipo indisoluble que ha superado grandes adversidades hasta alcanzar el éxito", explican desde la productora del trabajo, rodado exclusivamente en Valencia, Barx y la huerta de Mahuella.

La pareja vivía su momento "más equilibrado" hasta que la irrupción de la Covid-19 los enfrenta a un reto "inédito": reabrir sus restaurantes con la incertidumbre que supone la 'nueva normalidad'. Ajena a la pandemia, la huerta ha seguido su ciclo natural de crecimiento y ofrece al chef, con una cocina fundamentada en la verdura, un nuevo horizonte de sabores.

La película documental, producida por Nakamura Films y Kaishaku Films y que ha contado con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, inicia su recorrido por festivales con su estreno en San Sebastián.

El director Óscar Bernàcer es licenciado en Comunicación Audiovisual con Máster en escritura de guiones cinematográficos y conocimiento formal de postproducción. Tiene experiencia en cine y televisión. Ha escrito, dirigido y producido proyectos de ficción, documental y publicidad. Sus últimos cortometrajes, 'Bikini', 'Desayuno con diadema', 'Las zapatillas de Laura' y 'Apolo81' suman casi 200 premios en festivales de todo el mundo.

'La Receta del Equilibrio' es el documental que culmina tres años de trabajo junto al chef valenciano, de reconocido prestigio internacional. En la actualidad se encuentra preparando su primer largometraje de ficción 'Ofelia' y el documental 'Here comes the sun'. En los próximos meses estrenará su más reciente cortometraje 'Stanbrook'.