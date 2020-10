El Santander analiza con Economía la ampliación de la carencia de los créditos ICO y confía en un acuerdo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha comunicado que los bancos, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Tesoro Público están analizando la conveniencia de ampliar el periodo de carencia de los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Así lo ha confirmado durante la rueda de prensa de resultados del tercer trimestre, en la que ha valorado que el programa de avales públicos ha sido "muy correcto" y se ha canalizado de forma rápida, por lo que el sector financiero "tiene que sentirse orgulloso".

"Ahora, tanto el Ministerio de Asuntos Económicos, como el Tesoro, como los bancos estamos viendo si esto tiene sentido, si tiene sentido para todos o si para algunos sectores tendría sentido extenderles un año la carencia o el vencimiento", ha explicado Álvarez, tras ser preguntado por la propuesta.

Según ha apuntado, no tiene sentido mantener empresas que no sean viables, pero tampoco lo tiene hacer inviables empresas que tengan viabilidad por no estructurar bien la financiación.

"Aquí nos vamos a mover y creo que llegaremos a algún tipo de acuerdo que funcione y que nos permita gestionar este proceso de manera correcta", ha confiado el directivo.

VALORACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Preguntado por el estado de alarma que el Gobierno quiere extender hasta mayo, el consejero delegado de Santander ha recomendado "ser flexible" para "adaptarse a lo que venga".

"Yo no tengo el conocimiento ni la autoridad necesarios para decir nada. Pero hay que aprender a convivir con el Covid y establecer plazos no me parece que sea lo esencial en este tema", ha reflexionado.