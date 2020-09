El sector cementero suaviza hasta el 12 % la caída del consumo para este año

Madrid, 30 sep (EFE).- La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) ha suavizado para este año la caída que preveía para el consumo de cemento, que ha pasado del 20 % que estimaba inicialmente en mayo, a situarse entre el 10 % y el 12 % para el cierre de un ejercicio marcado por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, cabe recordar que antes de que estallara la crisis sanitaria, las estimaciones de la patronal cementera apuntaban a un crecimiento del consumo de cemento del 2 % para 2020

LA TENDENCIA NEGATIVA SE MANTENDRÁ EN 2021

Además, esta tendencia negativa que se estima ahora para 2020 a causa de la covid-19 podría prolongarse en 2021, un año para el que las estimaciones de la patronal cementera apuntan a una caída del entorno del 5 % o, en el mejor de los escenarios, a un aumento del 1 %, según ha señalado el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa.

En este contexto, 2020 podría cerrar con un consumo del entorno de los 13 millones de toneladas, un volumen que retrotrae las cifras a las que se registraban en 1966 y que se asemejan a las de los peores años de la última crisis.

Oficemen ha reconocido que en vista de la situación actual ya no espera una recuperación en "V" para el sector, tal y como sí preveía en mayo, ya que ahora estima una caída sostenida que seguirá probablemente en 2021 y para la que no se conoce, por el momento, un cambio de tendencia dado que "no hay ninguna razón para ser optimista", ha señalado su director general, Aniceto Zaragoza.

EL CONSUMO CAE MÁS DEL 13 % HASTA AGOSTO

De hecho, el consumo de cemento se anota una caída acumulada del 13,4 % en los ocho primeros meses del año, con 1,3 millones de toneladas menos.

Y es que, el semestre se cerró con una caída acumulada del consumo del 16,5 % y en abril -en pleno estado de alarma- sufrió un desplome sin precedentes del 50 %.

EL SECTOR PIDE UN PLAN DE RECUPERACIÓN

En un entorno marcado por la incertidumbre que vive la economía a consecuencia del avance de la pandemia y dando por hecho que las exportaciones de cemento volverán a caer este año, el sector considera vital un impulso de la construcción gracias a las ayudas que recibirá España de la Unión Europea y cuyos efectos positivos se podrían ver reflejados en 2022.

De hecho, a través de la alianza industrial, el sector está estudiando proyectos para presentar a Bruselas y mantiene reuniones interministeriales -estando pendiente una cita con el ministro del ramo, José Luis Ábalos, y otra próxima con la patronal CEOE para profundizar en los mecanismos de colaboración-.

"Es crítico que las ayudas europeas se traduzcan en un plan de impulso a la construcción, que ha estado sufriendo en los últimos años de manera continua", ha reiterado el presidente de Oficemen, que destaca la contribución del sector en la recuperación y en el empleo.

ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Teniendo en cuenta los elevados costes eléctricos que soporta el sector, las cementeras reclaman con urgencia la aprobación del estatuto para los grandes consumidores eléctricos, algo que esperan que llegue en octubre y noviembre y con las compensaciones suficientes para ayudar a la competitividad de la industria.