El sector del gran consumo descarta recuperar la actividad antes del verano de 2021

Madrid, 28 oct (EFE).- El sector de gran consumo anticipa unas navidades especialmente "complicadas", da directamente por perdida la Semana Santa y sólo atisba una recuperación de la actividad económica a partir de los meses de mayo y junio de 2021, dada la magnitud de la crisis provocada por la pandemia.

"Jamás hemos vivido algo así, en el peor momento de la crisis anterior el consumo cayó un 4 % y ahora estimamos una bajada para este año del 16 %. No hay precedentes ni nada similar", advierte en una entrevista con Efe el presidente de la patronal Aecoc, Javier Campo.

La entidad, que agrupa a más de 30.000 empresas de la industria, la distribución y la hostelería -su facturación conjunta supera el 20 % del PIB- y celebra este miércoles su congreso anual, maneja un escenario sombrío a corto plazo, ya que el fin de año es la época de mayores ventas de todo el ejercicio para buena parte del sector de gran consumo.

"La situación se está complicando por momentos. En el último trimestre calculamos que el 15 % de la actividad empresarial española estará cerrada, cuando el dato en verano era del 13 %", argumenta Campo.

El dirigente patronal incide en que el fin del año será difícil con tantas empresas cerradas, y asegura que muchas de ellas ya no reabrirán hasta el próximo verano.

"Nosotros esperamos que una parte de las compañías reabran, pero no lo van a hacer pronto. Los que ahora mismo no están activos no volverán antes de mayo o junio. La Semana Santa del año que viene está perdida", garantiza.

Campo destaca que la destrucción de puestos de trabajo se ha visto "limitada" por la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por lo que no es posible de momento cuantificar cuál será el impacto en el tejido laboral español.

"Los ERTE mitigan la pérdida de empleo, y por eso es esencial que se mantengan hasta junio del año que viene -de momento se han prorrogado hasta el 31 de enero-, ya que antes no va a haber una reapertura significativa de la actividad económica", insiste.

Portavoz de un sector con "gigantes" como Mercadona, El Corte Inglés, Amazon, Inditex o Nestlé entre sus miembros, Campo se muestra crítico con la actitud de las autoridades a la hora de atender las demandas del ámbito empresarial.

"No es una interlocución sencilla la que hay con el Gobierno porque la ministra de Industria, Turismo y Comercio (Reyes Maroto) tiene buena voluntad, pero no siempre avanzan las cosas. Tenemos la impresión de que el Ejecutivo oye pero no siempre escucha", lamenta.

En este sentido, reclama que el Gobierno otorgue la importancia que merecen a los fondos procedentes de la UE para la reconstrucción económica, que de ser bien aprovechados permitirían "mejorar el crecimiento potencial de España a medio plazo".

"Esta crisis es muy dura, pero a cambio nos da una oportunidad única de transformar la economía con rapidez para hacerla más competitiva, sostenible y con una mejor formación del capital humano", defiende el presidente de Aecoc, quien insta a "no subestimar" el trabajo que se debe realizar antes para que las ayudas lleguen y sean útiles.

Preguntado por el estado de alarma y las últimas restricciones (como el toque de queda) aprobadas en algunas comunidades autónomas, Campo señala que desde el sector de gran consumo son "partidarios de medidas selectivas y mantenidas en el tiempo para que puedan realmente dar resultados".

"Este tipo de estrategias nos parecen mucho más eficaces que los cierres y los confinamientos totales. Limitar horarios y aforos en hostelería por ejemplo puede ser razonable, siempre que se justifique con datos, pero no es de recibo que se cierre por completo la actividad ya que en el caso de bares y restaurantes podría provocar un daño estructural irreversible", razona.

El dirigente patronal también avanza que las compañías del sector ya trabajan en intentar "anticipar" las ventas que se suelen concentrar a final de año para evitar un "cuello de botella" que colapse los servicios de pedidos a domicilio, una tendencia al alza en tiempos de covid-19 conforme el comercio electrónico gana peso.