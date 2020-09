El seguro defiende que si los beneficios fiscales al ahorro no son eficaces hay que aumentarlos, no quitarlos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha pedido no confundir el debate sobre la existencia de los incentivos fiscales al ahorro para la jubilación con el de su eficacia, no teniendo cabida el primero y requiriendo el segundo incrementar las medidas si no están funcionando como se esperaba, en lugar de eliminarlas.

Así lo ha señalado durante su intervención en un webinar sobre la necesidad de favorecer la fiscalidad del ahorro para la jubilación organizado por IEE, Unespa e Inverco, en el que ha insistido en que el debate sobre si debería haber incentivos fiscales al ahorro no debería existir en una sociedad desarrollada del siglo XXI, como sucede en la mayoría de países vecinos, donde "nadie cuestiona el papel del Estado a la hora de fomentar el ahorro y la previsión de sus ciudadanos", sino que discuten únicamente sobre la eficacia de sus medidas.

En cuanto al debate sobre si esos beneficios están aportando las ventajas que se esperaba, González de Frutos ha defendido que los incentivos no son innecesarios, sino "fundamentales" para determinados colectivos como el de los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios, que necesitan disponer de incentivos para su ahorro.

Además, la presidenta de la patronal ha advertido de que para retirar los beneficios fiscales habría que mantener en el tiempo la "generosidad" de la previsión pública, algo que considera "poco probable", y ha sostenido que los productos de previsión han funcionado "mucho más y mucho mejor de lo que se pretende, porque están actuando como elemento de equilibrio a lo largo de toda la escala de ingresos".

Incluso en el caso de que los beneficios fiscales no estuviesen funcionando como se esperaba, la presidenta de Unespa ha asegurado que lo correcto sería intensificar, mejorar y complementarlos.

"Si nos hemos quedado cortos, entonces lo que tenemos que hacer es ser más ambiciosos, no menos. Un médico, cuando ve que su enfermo no responde al tratamiento debidamente, le aumenta la dosis, no le da el alta. Si ve que el tratamiento ha mejorado una función corporal pero no otras, buscará la manera de atacar lo que todavía está enfermo, pero no renunciará al tratamiento que se ha demostrado eficaz", ha apostillado para rebatir el argumento de aquellos que defienden la eliminación de los beneficios fiscales al ahorro por ser ineficaces.

COMBINAR MEDIDAS FISCALES Y NO FISCALES

En suma, González de Frutos ha reclamado que, cualquiera que sea la eficiencia de los beneficios fiscales, lo necesario es trabajar para incrementarla, lo que pasa por "ampliar el foco y concebir el fomento del ahorro como una combinación de medidas fiscales y no fiscales".

En este sentido, ha abogado por hablar de mecanismos de automatismo en el ahorro, de subvención condicionada, de esquemas diseñados desde la legislación y el diálogo social para universalizar la previsión y de cómo apoyar todo ello desde la fiscalidad.

"Es importante hacer bien las cosas en este terreno, porque lo que nos estamos jugando es la capacidad económica de unas cohortes de españoles, los que tendrán entre 70 y 100 años en la quinta o sexta década de este siglo, que van a ser fundamentales para sostener un nivel de consumo privado consistente con el crecimiento de la economía", ha advertido.

Por su parte, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha rechazado la "excusa" del estrechamiento del presupuesto, pues existen otros conceptos de gasto mucho más elevado que reportan un beneficio muy reducido y que han sido analizados por Airef, que también ha mencionado el "constante cambio normativo y la falta de estabilidad" en este instrumento normativo a largo plazo.

Martínez-Aldama también ha expuesto que la falta de concienciación a largo plazo en la necesidad de ahorrar para la jubilación está relacionada con la falta de información sobre la pensión estimada y por la elevada tasa de reemplazo del sistema público.

En su opinión, los beneficios al ahorro deberían reformularse en tres vías: la potenciación del segundo pilar del sistema de empleo, la coexistencia necesaria de ambos pilares y la mejora de la fiscalidad.

LA POSTURA DE EUROPA

Finalmente, la presidenta de la patronal del seguro ha recordado que la defensa de una "fiscalidad valiente" para el ahorro-previsión no es algo exclusivo de los gestores del ahorro, sino también de las autoridades públicas.

En concreto, ha señalado que el reconocimiento de la necesidad del ahorro complementario está explícitamente considerado en la iniciativa de la UE de impulsar un producto de pensiones europeo y armonizado, que demuestra, en su opinión, que las autoridades europeas creen que el ahorro complementario debe fomentarse.

Además, ha puesto de manifiesto que la Comisión Europea emitió en 2017 una recomendación en la que se pide que en cada país se le otorgue a este producto los beneficios fiscales que reciben los productos de previsión, pues estos "juegan un papel importante en la difusión de las prácticas de ahorro-previsión".

"Quienes discrepen de nosotros, que digan que no están de acuerdo, pero que no digan que nuestra postura es extraña y mucho menos minoritaria, porque es exactamente al revés", ha defendido González de Frutos.

De su lado, el presidente de Inverco ha incidido en que los beneficios que otorga el Gobierno a estos sistemas de ahorro están "a la cola de Europa y de los países de la OCDE".