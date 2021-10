Las electrointensivas ven riesgo de deslocalización si los costes no bajan en 2022

Santander, 25 oct (EFE).- El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, ha advertido esta lunes del riesgo de deslocalización de la industria electrointensiva española si el precio de la electricidad sigue en "niveles inasumibles" en 2022.

Según Soto, hay empresas que están parando la producción unas horas o incluso unos días y algunas ya le han trasladado que no van a ser viables si se mantienen los mismos precios récord en 2022.

"Y eso significa que el fantasma de la deslocalización empieza a recorrer alguna de las fábricas de las industrias asociadas", ha dicho en el Foro de la SER, donde ha subrayado que la factura eléctrica supone ya el 80 por ciento total de los costes de estas industrias, cuando antes de la escalada de los precios representaba entre un 10 y un 60.

La AEGE agrupa a 26 grupos industriales que suman 75 plantas dedicadas fundamentalmente a la siderurgia, la metalurgia no férrica, y la química, para las que precios de 225 euros megavatios hora como los de hoy "son difícilmente soportables".

Según Soto, la industria necesita, como medida más inmediata, contratos o subastas de energía hidráulica, nuclear y renovables a un coste medio de generación, que "no van a ser para la semana que viene" porque las tiene que diseñar el Gobierno.

La asociación demanda una subasta anual para que la industria española se pueda cubrir a medio o largo plazo, como sus competidores europeos.

"Prefiero ser cauto y pensar que no vamos a llegar a un punto de no retorno porque si no todos perdemos", ha afirmado Soto, quien confía en que las electrointensivas encuentren una salida con el apoyo de los gobiernos autonómicos y del Estado y con la colaboración de las eléctricas, sin las que "esta ecuación sería irresoluble".

Según Soto, la industria electrointensiva española tiene posibilidades "de crecer y mucho" si consigue hacer las inversiones que tiene previstas y que se han visto frenadas por el sobrecoste eléctrico.

Esas inversiones están dirigidas a la descarbonización a través de proyectos de eficiencia energética para minimizar consumos y a la adaptación de sus procesos a las nuevas tecnologías y a la digitalización.

El presidente de la AEGE ha advertido también del impacto de la factura sobre el proceso de descarbonización: "¿Quién se va a comprar un coche eléctrico a 200 megavatios hora?, ¿estamos locos o qué?, se ha preguntado.