El emprendimiento, la opción más destacada para la reinvención profesional, según EAE Business School

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El emprendimiento se posiciona como la opción más destacada para la reinvención profesional en el caso de aquellos profesionales que han decidido reorientar su carrera, según el Libro Blanco de Reinvención profesional elaborado EAE Business School.

La institución ha presentado las conclusiones de este informe en el marco del lanzamiento del Work of the Future Centre de EAE Business School, un instituto de formación e investigación aplicada de EAE que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socio-económico y potencia la empleabilidad sostenible en entornos frágiles, inciertos y digitales.

El Libro Blanco de Reinvención profesional tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad, discapacidad, etc. teniendo en cuentas varios escenarios: cambio de sector con las mismas funciones, cambio de sector con diferentes funciones, cambio de funciones en el mismo sector y emprendimiento.

La directora del Head of Research del Work of the Future Centre y autora de Libro Blanco de Reinvención profesional, Pilar Llácer, ha explicado las conclusiones del Libro Blanco, en la que destaca que los profesionales que se cambiaron de sector con las mismas funciones provenían principalmente de la Consultoría/Asesoría/Auditoría (6,25%), Farmacéutica/Química (8,7%), Gran Consumo (6,25%) y Telecomunicaciones (10,87%). El sector destino más habitual en el que reinventaron fue en el Gran Consumo 13%. Este cambio se realizó con ayuda de consultoras o 'headhunters' y plataformas de empleo.

El Libro Blanco de Reinvención Profesional señala que los profesionales que se cambiaron de sector y funciones provenían de los sectores de Hostelería/Turismo/Restauración (10,84%) y de la Consultoría/Asesoría/Auditoría (8,43%). Los sectores destino que más predominan para realizar este cambio es Consultoría/Asesoría/Auditoría (12,05%) seguido de Industrial e Informática/Tecnología, con el 8,43%.

En este caso, el departamento de origen más habitual es el comercial y operaciones (18%) y el departamento destino es recursos humanos (21,69%) y consultoría (12%). En cuanto a posición, la mayoría de los encuestados procedían de una posición comercial (7,2%) y como posición de destino destacan la de gerente (13,25%) o consultor comercial. En esta opción, destaca la formación como vía para realizar el cambio (24%) por encima de plataformas de empleo, contactos y consultoras.

Otra de las variables que observa el Libro Blanco es la reinvención en el mismo sector, pero con funciones diferentes, que tiene lugar principalmente en el sector de la Consultoría/Asesoría/Auditoría (13%).

Respecto a las funciones, el departamento de origen suele ser operaciones (19,19%) y el comercial (15,15%), mientras que el departamento de destino es recursos humanos (17%) y dirección (14%). Solo un 1% de las mujeres tiende a reinventarse en departamentos de tecnología, frente a un 8,8% de los hombres.

Respecto a la posición, la mayoría de los encuestados procedían de una posición comercial y de gestión de proyectos, y como posición de destino se han reinventando o cambiado a los cargos de gerente con un 15,15%, consultor estratégico con un 8,08% y formación y desarrollo con un 6,06%. En esta opción, vuelve a destacar la formación como vía para realizar el cambio con un 31% por encima de plataformas de empleo, contactos y consultoras

EMPRENDER: UNA VARIABLE CLAVE PARA LA REINVENCIÓN

El emprendimiento es una de las variables más importantes en la reinvención profesional. El sector de origen de las personas que han elegido la opción de emprendimiento es Consultoría/Asesoría/Auditoría en un 11,86%, seguido de Educación y Formación en un 8,47% y Hostelería, Turismo y Restauración en un 6,78%.

En cuanto al género, vuelve a ponerse de manifiesto la escasez de mujeres de los sectores ingeniería o automoción. Respecto a los sectores donde las personas están emprendiendo son el sector de Consultoría/Asesoría/Auditoría (19,49%), seguido por Educación/Formación con 15,25%.

Un 33,9% emprendió para mejorar profesionalmente y un 46,61% quería cambiar los entornos de trabajo rígidos o buscaban equilibrio entre vida laboral y familiar.

El Libro Blanco de Reinvención profesional también muestra que uno de los sectores de mayor crecimiento es el tecnológico, pero solo un 2,54% de los profesionales realizan el emprendimiento en este sector. La importancia de poner el foco en el futuro del trabajo es fundamental. En esta opción vuelve destaca la formación como opción para realizar el cambio con un 32% por encima de plataformas de empleo, contactos y consultoras.

"Este dato demuestra que no solo es importante tener la actitud para emprender, sino la necesidad de hacerlo en sectores en auge. Todos los profesionales tienen que poner el foco en lo que más se va a demandar a nivel de usuario. Este año se van a crear 3,5 millones de empleos en el ámbito de la ciberseguridad", ha adviertido Llácer.

Los factores clave para la reinvención profesional son la mentalidad (46,4%) y la formación (23,97%), según la encuesta realizada por EAE Business School.

Las principales acciones para la reinvención son diseñar una hoja de ruta de adquisición de conocimientos (23%), seguida por el establecimiento de rutinas proactivas de búsqueda (18%). En tercer lugar está identificar con antelación al quiebre la necesidad de cambio (18%), contar con una estrategia de marca personal y reputacional definida y la búsqueda de asesoramiento y apoyo externo profesional con un 16%. Por último, desarrollar una estrategia de networking profesional con antelación al quiebre en la carrera profesional (10%).

"El mercado de trabajo hace necesario un cambio permanente de funciones y sectores y los resultados revelan que es posible, indicando no sólo los sectores y posiciones de origen y destino, sino las palancas necesarias para llevarlo a cabo y ejemplos reales de personas que lo han conseguido", ha concluido Llácer.

El lanzamiento del Work of the Future Centre y la presentación del Libro Blanco ha contado con la participación Ángel Sáenz De Cenzano, Country Manager Spain & Portugal @ LinkedIn; Mª José Martín, directora general de ManpowerGroup Talent Solutions; Mar Medeiros, Directora Foro Inserta y Fundación Once; Antonio Magraner, vicepresidente CEAJE; Cristina Villanova, Corporate Managing Director de Catenon y Maria Sánchez, directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA, y miembro de Asociación de Directores de Recursos Humanos.

Por último, Pilar Llácer ha conversado sobre el impacto de la reinvención profesional con María Teresa Gómez Condado, Directora General de CEOE Campus; Manuel Pimentel Of Counsel BakerMcKenzie y Virginia Carcedo Iyera, Secretaria General FSC Inserta (Fundación ONCE).

En su compromiso con el desarrollo profesional de sus alumnos, EAE Business School ha gestionado este año más de 2.000 ofertas de empleo, gracias una red de empresas colaboradoras. Estos datos han permitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de susmásteres, por lo que ha sido reconocida en los rankings internacionales Bloomberg y QS.