El empresariado de Murcia rechaza que el AVE se retrase a 2 meses de acabar las obras

Las tres patronales de la Región, las dos cámaras de comercio, Ucomur, Amusal y los colegios profesionales se reunieron hoy en Murcia para mostrar su rechazo al retraso de la apertura del AVE en Murcia a 2 meses de que se finalicen las obras y consideran inaceptables avatares políticos que contribuyan a ello.

El presidente de CROEM, José María Albarracín, ha exigido hoy a las administraciones competentes que el AVE llegue lo antes posible para proseguir la continuación de la línea a Cartagena y Lorca, ya que el retraso supondría que también lo fuera para ambas ciudades.

El decano del colegio de ingenieros de Caminos, Manuel Jódar Casanova, ha advertido, a cuatro semanas de su finalización, dos mil millones de euros para traer una línea electrificada con nuevo trazado que una vez terminada habría que ponerla en servicio, ya que supone además oportunidades de negocio y empleo.

La reacción empresarial tiene lugar después de que ayer en la Asamblea Regional Podemos, PSOE y Ciudadanos aprobasen una resolución que podría suponer un retraso.

Preguntado por la posibilidad de convocar movilizaciones desde la patronal murciana, Albarracín respondió que no descartan tal posibilidad porque "llegado el momento hay una tensión que nos invita" a ello.

CROEM, sus 65 asociaciones integradas, las Cámaras de Comercio, los colegios profesionales presentes, representantes de economía social, Círculo de Economía, asociación de directivos y otros colectivos han firmado un comunicado en el que además de reclamar "no más retrasos", consideran que "no es posible contemplar un escenario que no sea la llegada en pocos meses como así estaba establecido, ya que lo contrario supondría un retraso que condenaría a la Región a continuar en el siglo pasado en materia de infraestructuras ferroviarias.

Apoyan por ello que sea por vía provisional electrificada y que las obras finalicen, según lo previsto, el 30 de agosto.

Recordaron que el AVE en el año 2010 llegó a Valencia y en 2013 a Alicante cuando había un acuerdo para la llegada simultánea a ambas ciudades y a Murcia.