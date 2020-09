Empresarios del ocio nocturno alertan del aumento de preconcursos, desahucios y destrucción de empleos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Empresarios de hostelería y del ocio nocturno han alertado del "preocupante" aumento de los preconcursos de acreedores y demandas de desahucio al no haber podido trabajar durante el verano o habiéndolo hecho de forma muy limitada debido a restricciones "desproporcionadas" y sin recibir ayuda por parte de las administraciones.

Los empresarios aseguran que la situación les ha condenado a vivir en "una situación de total desesperación y con la temporada estival finalizada, el 50% de los locales de restauración y el 80% de los locales de ocio nocturno, están condenados a presentar concurso de acreedores antes de final de año si no reciben ayudas de manera inminente".

El vicepresidente de Spain Nightlife, Tito Pajares, ha explicado que "la situación de la gran mayoría de los empresarios del sector es dramática ahora mismo, ya que ha finalizado la temporada estival sin haber podido facturar por lo que, si no reciben ayudas reales y eficaces de manera inminente, un 80% de los locales de van a verse obligados a presentar concurso voluntario de acreedores antes del día 31 de diciembre y 300.000 puestos de trabajo se destruirán"

Asimismo, recuerdan que al mismo tiempo que la situación en el ocio y la restauración nocturna legal "sigue siendo cada vez más dramática ya que los locales se encuentran cerrados o bien con el horario limitado a la 1 horas, los contagios han seguido aumentando y las fiestas ilegales y los botellones siguen al alza".

El secretario general de Spain Nightlife, Joaquím Boada, ha lamentado que "una vez ha quedado acreditado que el ocio nocturno legal no era un foco importante de contagios sino más bien una parte de la solución dado que ahora con la oferta legal anulada o limitada los contagios no se han detenido e incluso han ido al alza" no se haya hechoo nada para "enderezar la situación".

Y, consideran incluso "más preocupante" que "la oferta de fiestas ilegales, sin límites de aforo ni medidas de seguridad, siga también creciendo"

En este sentido, Spain Nightlife ha recibido en su buzón de denuncias 30 denuncias de fiestas y actividades ilegales en una semana aunque aseguran que "son muchas más las que se celebran principalmente los fines de semana en todo el territorio de España, muchas de ellas anunciándose en redes sociales, con DJs conocidos y siempre en lugares secretos que muchas veces funcionan con "password" para acceder a las mismas".

Ante esta situación, Spain Nightlife prepara reclamaciones de responsabilidad patrimonial para sus asociados dado que "ninguna de ellas ha aprobado, por el momento, ningún plan de ayudas a pesar de haberles prohibido trabajar o haberles impuesto restricciones desproporcionadas y arbitrarias que hacen inviables sus negocios".