La deuda de las empresas y los hogares cayó 4,1 puntos hasta el tercer trimestre

La deuda de empresas y hogares se situó en el tercer trimestre del año en el 132,1 % del PIB o 1,62 billones de euros, con un descenso de 4,1 puntos porcentuales sobre 2018 y de 50 puntos respecto a las cifras del primer trimestre de 2013.

Según las cuentas financieras de la economía publicadas este miércoles por el Banco de España, esta reducción se produce al tiempo que la riqueza financiera de los hogares -ahorros menos deudas- aumentó un 4,7 %, hasta el 189,4 % del PIB.

La descomposición de la deuda indica que al cierre del tercer trimestre la de las empresas se situó en el 73,8 % del PIB y la de las familias alcanzó el 57,4 %. La riqueza financiera de las familias, medida por la diferencia entre ahorros y deudas, creció un 5,2 % en la primera mitad del año, hasta los 1,572 billones de euros, después de que el ahorro aumentara un 3,4 % y se situara en 2,345 billones, en parte por las dudas sobre la evolución de la economía. Según las cuentas financieras de la economía española, publicadas este martes por el Banco de España, la mayor parte de ese ahorro, casi el 40 %, está en efectivo y depósitos, que crecieron un 4,5 % interanual y sumaron 915.000 millones de euros, el nivel más alto desde que se recogen estos datos. A continuación se situaron las participaciones en el capital (27 % del total y 958.588 millones); los seguros y fondos de pensiones (16 % y 383.327 millones) y las participaciones en fondos de inversión (14 % y 325.678 millones). En opinión de los expertos consultados por Efe, este incremento del ahorro, que es bueno en términos generales y rompe la tendencia de los últimos años, también tiene la contrapartida de que es un dinero que no va al consumo, que no genera riqueza, al margen de que tampoco ofrece rentabilidad al ahorrador. El responsable de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, también destaca que aunque el ahorro aumenta, las deudas no se han reducido y el nivel de endeudamiento de las familias sigue en torno al 60 % de la economía, que es elevado pero está lejos del pico marcado en la burbuja inmobiliaria. Para el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Javier NiederLeytner, el problema de ese ahorro es que es "improductivo", es decir, que no se canaliza a la economía real, pues "los bancos están teniendo problemas para prestar ese dinero". Sin embargo, la parte positiva es que las familias que ahorran están ahora en mejor situación para afrontar una posible nueva crisis en la que, por ejemplo, puedan perder su trabajo. También ha contribuido al incremento de la riqueza financiera que los tipos de interés están tan bajos que la gente ha destinado mucho menos dinero al pago de sus deudas, fundamentalmente la hipoteca, explican los expertos. La deuda consolidada de las empresas y de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro (ISFLSH) alcanzó los 1,617 billones de euros a cierre de junio, un 132,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) y 5,2 puntos porcentuales por debajo de la registrada un año antes. Los activos financieros netos de las familias representaron un 128,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) español, 2,1 puntos porcentuales más que un año antes. Volviendo a los activos financieros de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro, el saldo de 2,34 billones de euros es consecuencia de una adquisición neta de activos de 45.000 millones de euros y de unas revalorizaciones netas de 35.000 millones, debidas, en gran parte, al encarecimiento de los activos de renta variable, explica el Banco de España. En cuanto al capítulo de participaciones en el capital de sociedades y participaciones en fondos de inversión, las familias tenían 118.000 millones de euros en acciones cotizadas, frente a los 130.820 millones de un año antes, en tanto que en las no cotizadas el importe era de 231.769 millones frente a los 215.296 millones de junio de 2018. En fondos de inversión, al cierre de junio de este año, los españoles tenían 325.678 millones de euros, algo menos que los 327.590 millones de doce meses antes. En seguros y pensiones, acumulaban 383.327 millones, también por encima de los 361.475 millones de un año antes. Asimismo, a cierre de junio, las familias debían 773.974 millones de euros, casi 1.300 millones más que en junio de 2018.