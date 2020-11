Las empresas ven necesario rebajar los ostes eléctricos para desarrollar hidrógeno

Madrid, 19 nov (EFE).- El sector energético demanda una rebaja de los costes eléctricos y un marco regulatorio específico para que el hidrógeno verde pueda ser competitivo, y han llamado a darse prisa para desarrollar rápido el hidrógeno y su cadena de valor en España, porque si no, otros lo harán y llegarán antes.

Los máximos responsables de compañías del sector energético del país y de otras implicadas en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde han intervenido este jueves en la jornada "Hidrógeno renovable: una oportunidad para España", que ha inaugurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha manifestado que "España puede y debe convertirse en un referente europeo del hidrógeno verde" y exportarlo en forma de amoniaco, y ha recordado, en este sentido, el proyecto que están llevando a cabo con el fabricante de fertilizantes Fertiberia.

Sánchez Galán ha explicado que este proyecto supone una inversión de 1.800 millones de euros de aquí a 2027 y contempla la instalación de 800 megavatios (MW) -el 20 % de la capacidad prevista por el Gobierno español para 2030, que es de 4 gigavatios (GW)- alimentados por energía fotovoltaica.

Según Sánchez Galán, la ayuda que se precisará para desarrollar el hidrógeno verde será muy inferior a la que se destinó en su día a impulsar la fotovoltaica o la termosolar, pues el coste de éstas era de cinco veces sobre el precio de la energía y ahora como mucho es el doble.

También ha recordado la alianza que Iberdrola anunció ayer con la división de NEL que fabrica electrolizadores y la constitución de una compañía para fabricar electrolizadores de gran tamaño, que "nos puede situar como referente de esta nueva industria".

La nueva compañía, Iberlyzer, podrá suministrar más de 200 MW de electrolizadores en 2023 y contará con una inversión inicial de 100 millones.

Ha afirmado que la apuesta tiene que ser urgente, porque la competencia está creciendo rápidamente y "hay que correr y hacerlo rápido, porque si no, serán otros los que lo hagan y lleguen antes".

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha avanzado que en el periodo 2021-2026 la compañía invertirá entre 2.200 y 2.900 millones de euros en proyectos vinculados a la cadena del hidrógeno.

Ha afirmado que si España quiere potenciar el hidrógeno electrolítico renovable, hay que actuar sobre los costes eléctricos, en concreto en la distribución y peajes.

Para Imaz, España es el país adecuado para desarrollar hidrógeno verde, pues los costes del hidrógeno verde en España son un 35 % más bajos que en Alemania y España puede anticiparse cinco años a Alemania en ser competitiva en este campo.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que el hidrógeno tiene que ser un complemento de la electricidad, "no un competidor", en la descarbonización de la economía, y ha afirmado que no hay tiempo para gastar dinero en otro tipo de hidrógeno que no sea el verde.

Ha señalado que el hidrógeno puede permitir anticipar a 2040 la descarbonización en Canarias y Baleares, y que en estos momentos Endesa tiene 22 proyectos de hidrógeno, al tiempo que ha insistido en que hay que descargar al coste de la electricidad de una serie de cargas que hagan más competitivo al hidrógeno verde.

También la directora de Tecnología e Innnovación de Acciona, Arantza Ezpeleta, que ha citado el proyecto de hidrógeno verde Green Hysland, que desarrollan con Enagás en Mallorca y que entrará en funcionamiento el próximo año, ha manifestado que hay que ser conscientes de que los proyectos de hidrógeno no son aún económicamente viables y necesitan apoyo público, por lo que hay que articular mecanismos y crear una regulación propia para el hidrógeno verde.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha recordado los proyectos que van a desarrollar en las zonas donde la compañía ha cerrado las centrales de carbón de Meirama, en Cerceda (A Coruña), y La Robla, en León, y ha apuntado que para desarrollar el hidrógeno verde hay que actuar sobre el coste eléctrico y, dentro del marco regulatorio, desarrollar los certificados de origen.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho que su compañía participa en el desarrollo de 12 proyectos que tienen un importe de 1.500 millones de euros, mientras que el consejero delegado de Fertiberia, Javier Goñi, ha dicho que con el proyecto que van a desarrollar con Iberdrola, que se va a llevar a cabo en Puertollano y en Palos de la Frontera (Huelva), Fertiberia podrá sustituir el 40 % del hidrógeno gris que producen con gas natural por hidrógeno renovable.

Ha señalado que el amoniaco verde tiene una enorme cantidad de usos, como en el transporte marítimo, y ha indicado que en Palos de la Frontera, donde hay una terminal marítima, se puede "soñar" con exportar hidrógeno verde a otros países y convertir a España en un exportador de hidrógeno renovable.