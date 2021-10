Ence pone a la venta cinco proyectos fotovoltaicos de 373 Mw

Madrid, 13 oct (EFE).- Ence, compañía especializada en la producción de celulosa y energías renovables, ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su intención de poner a la venta cinco proyectos fotovoltaicos de 373 Mw.

En un comunicado, la papelera explica que ha iniciado un proceso ordinario de evaluación de ofertas para la venta de cinco proyectos ubicados en zonas con los índices más altos de irradiación solar en España.

Todos ellos, aclara la nota, cuentan ya con los permisos de conexión a la red y localizaciones aseguradas, y se espera completar su tramitación administrativa en los próximos trimestres.

No obstante, el proceso se encuentra en una fase preliminar de recepción de ofertas no vinculantes y no se ha iniciado todavía ninguna negociación con posibles inversores interesados, añade.

En los seis primeros meses del año, la empresa se anotó unas pérdidas de 194,6 millones de euros, casi ocho veces más que en el mismo periodo del año anterior, afectada por la suspensión de la prórroga concedida a la fábrica de la compañía en Pontevedra.