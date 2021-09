Endesa pide al Gobierno "ser más valiente" y que tome medidas sobre el gas

Madrid, 7 sep (EFE).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado este martes que la culpa de la subida de la luz no la tienen ni las eléctricas ni el Gobierno y ha pedido al Ejecutivo que sea "más valiente" y tome medidas "drásticas" en relación al gas.

Los precios del mercado mayorista de la luz (pool) están actualmente en máximos históricos debido, fundamentalmente, al encarecimiento del gas que usan los ciclos combinados y de la cotización de los derechos de CO2, lo que repercute directamente en la factura que pagan los usuarios acogidos a tarifa regulada.

"Ni las empresas ni el Gobierno tienen la culpa", ha subrayado Bogas en declaraciones a Telemadrid, en las que ha apuntado directamente al sector del gas natural, cuyo precio internacional ha pasado en unos meses de 10 a 55 euros el megavatio hora.

PRECIOS ALTOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

La perspectiva a medio y largo plazo es que los precios del gas seguirán altos, como indican los mercados a futuro, y, por tanto, en los próximos meses la bajada de la luz será "insustancial", según Bogas, quien ha augurado que no se verán descensos importantes hasta el segundo trimestre del año que viene.

"Por lo tanto, tenemos que cubrir el último trimestre de este año y el primero del que viene. Habrá que tomar medidas", ha dicho el máximo ejecutivo de la eléctrica, quien ha pedido al Ejecutivo que sea "más valiente" y tome medidas en relación con el gas y sobre cómo se trasladan sus precios.

El ejecutivo ha insistido en que el problema de precios altos del pool se está dando en toda Europa y que en España la sufren más los consumidores acogidos a tarifa o PVPC (casi 11 millones) porque ésta está cien por cien ligada al mercado mayorista y a su volatilidad.

"Hay que desligar la tarifa, en todo o en parte, del pool, reducir la fiscalidad y seguir sustituyendo la energía de origen fósil por renovables", ha explicado Bogas, que ha recordado que la actual situación de precios altos del pool es similar a lo sucedido en 2012, 2015 y 2018.

En su opinión, las medidas adoptadas y anunciadas por el Gobierno para amortiguar la subida del pool son "oportunas y apropiadas", aunque él añadiría "alguna más", que no ha detallado.

"Comprendo absolutamente la indignación de la gente, puedo explicarles que habría que atacar el gas, que no son las eléctricas que no es el Gobierno .... Las eléctricas no fijamos el sistema de precios, no tenemos el poder legislativo, no establecemos las cargas y nuestro objetivo es dar el mejor servicio al cliente en todo momento", ha insistido.

Según Bogas, la luz sí puede acabar en niveles de 2018, tal y como ha planteado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero para eso hay que tomar las medidas ya anunciadas y "creo que alguna otra un poco más drástica".