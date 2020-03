"Nosotros no nos endeudamos; antes muerto" y otras frases de Juan Roig

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha expuesto los resultados de 2019 y ha hablado de otras cuestiones con frases como las siguientes:

-Preguntado si se va a endeudar, ha asegurado que Mercadona no se endeuda, es "una raya roja" en la empresa, que no tiene ninguna deuda bancaria y no va a tenerla. "Antes muerto", ha señalado en tono irónico.

-Portugal "va como una moto, muy deprisa, lo notamos en Oporto sobre todo". Mercadona ha abierto por primera vez 10 tiendas en este país en 2019 y abrirá otras 10 este año, y no tiene previsión de ventas pero se situará en un millón mensual por supermercado, según sus estimaciones.

-"Ser empresario es una de las profesiones más bonitas, yo estoy enamorado de ella. Los empresarios tenemos que generar beneficios para reinvertir y compartir mucho con el entorno".

-"Animo a la sociedad civil a que, dentro de sus posibilidades cada uno, invierta en la sociedad civil".

-"El conocimiento y el dinero dan la felicidad si los compartes", frase que ha atribuido a sí mismo y a su esposa, Hortensia Herrero.

-Respecto a su sucesión: "El que me sustituya tiene que mandar tanto como yo".

-"Las personas no vivimos solo para comer, tampoco las empresas existimos solo para lograr beneficios, pero las personas no podemos vivir sin comer y las empresas no podemos vivir sin beneficios".

-"Vamos a ser muy beligerantes en el tema de los plásticos", ha afirmado, tras avanzar que Mercadona reducirá un 25 % en 2025 el plástico que consume y todos los envases de plástico serán reciclables. "Ese es el compromiso de Mercadona con cuidar la tierra".

- "En 2050 no existirá la cocina como hoy la conocemos, habrá cosas que enfriemos o calentemos, la tendremos como hobby".

-"La altura de un túnel no es ni la media ni el punto más alto, sino el punto mas bajo, y estamos intentando quitar la peor tienda, el peor producto o la peor instalación".