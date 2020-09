Enel, 'Global Compact Lead Company' por décimo año consecutivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Enel ha sido confirmada por décima vez consecutiva como 'Global Compact Lead Company', un reconocimiento que el grupo energético italiano ostenta desde 2011, informó la compañía.

En concreto, este reconocimiento distingue a aquellas empresas que se comprometen al máximo con las iniciativas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU), así como a las que se esfuerzan activamente por implementar los diez principios del Pacto Mundial y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en sus actividades empresariales.

El anuncio de las 'Global Compact Lead Companies' 2020 se ha realizado con motivo del evento '#UnitingBusiness Live', que se celebra entre este lunes y el 23 de septiembre. El evento virtual, que se lleva a cabo durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reúne a líderes empresariales, gobiernos y representantes de la sociedad civil para hacer hincapié en su compromiso con los objetivos de las Naciones Unidas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas de este año se enfocará en la necesidad de una cooperación mundial renovada y la recuperación económica frente a la Covid-19.

El consejero delegado y director general de Enel, Francesco Starace, valoró que la participación activa del grupo, matriz de la española Endesa, "se ha visto reconocida una vez más con nuestra inclusión, por décimo año consecutivo, entre las 'Global Compact Lead companies'.

"Enel continúa trabajando incansablemente, de conformidad con el compromiso que el grupo contrajo hace cinco años en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, en la consecución de los ODS, al tiempo que se adhiere a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas", subrayó.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL GRUPO.

Enel participa de forma activa en cuatro de las siete plataformas de acción del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Las plataformas reúnen a representantes de las empresas, las redes locales del Pacto Mundial, el mundo académico, la sociedad civil, el gobierno y las Naciones Unidas, para reunir conocimientos y experiencias con el fin de encontrar soluciones a cuestiones complejas e interconectadas a nivel mundial.

En concreto, Enel participa en el CFO 'Taskforce for the SDGs', en el que el director financiero de Enel es patrocinador y copresidente; 'Business Ambition for Climate and Health'; 'Reporting on the SDGs'; 'Peace Justice and Strong Institutions -SDG16', para el que el director general de Enel firmó el 'Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation', presentada hoy durante el Private Sector Forum.

Como única empresa italiana que participa en el programa de tres días, Starace intervendrá este martes en el marco del 'Global Impact Forum', en el evento 'Accelerating Global Climate Action for a 1,5°C Future to Recover Better Together', así como este miércoles en la sesión 'Catalysing Finance and Investment for the Achievement of SDG 7', durante el SDG Business Forum.