Ente salvadoreño de transportistas rechaza uso del bitcóin como moneda legal

San Salvador, 27 ago (EFE).- La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic) se pronunciaron este viernes en contra de la obligatoriedad del uso de bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador.

La entidad señaló en un comunicado que "las negociaciones comerciales entre privados no son competencia de ninguna autoridad pública para que disponga como debemos pagar los bienes o servicios ofrecidos".

Indicó que el ámbito de trabajo y servicio del sector es a nivel regional y no exclusivo en El Salvador, y que "ningún transportista de Centroamérica que sea contratado por una entidad económica en El Salvador aceptará como forma de pago el bitcóin".

Por consecuencia, apuntó la gremial, "se creará divisionismo en el sector".

Dicha asociación hace énfasis de la obligatoriedad en el uso del bitcóin a pesar de que el presidente Nayib Bukele señaló recientemente que el uso de la criptomoneda será opcional.

"El Gobierno no va a obligar a nadie a recibir (bitcóin). Si alguien quiere seguir cargando efectivo, no ganarse a los clientes que tengan bitcóin, no (hacer) crecer su negocio y pagar comisión por las remesas, puede seguir haciéndolo", publicó el mandatario el 22 de agosto en Twitter.

Uno de los artículos de la Ley Bitcóin, aprobada por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, establece que todo "agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago".

El rechazo de los transportistas de carga aglutinados en Astic se suma al de excombatientes que este viernes se pronunciaron en contra de dicha forma de pago.

El Ejecutivo de Bukele ha promovido la iniciativa como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que sostienen la economía salvadoreña y que en 2020 sumaron más de 5.900 millones de dólares, según datos del Banco Central.

De acuerdo con un sondeo universitario, la adopción del bitcóin como una moneda de curso legal en El Salvador es vista como una decisión poco o nada acertada por el 77,5 % de la población.

La encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el 24 % considera la decisión como poco acertada y el 53,5 % como nada acertada, mientras que el 12,9 % dice que es acertada y el 6,5 % muy acertada.

El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin para que circule junto al dólar y la Ley Bitcóin entrará en vigor el 7 de septiembre próximo.