ERC, Bildu y PNV no enmiendan el Presupuesto y acercan su aprobación al 23-D

Madrid, 14 dic (EFE).- ERC, EH Bildu y PNV han decidido no presentar enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales de 2021 lo que facilita que las cuentas puedan ser aprobadas el 23 de diciembre en el Pleno del Senado, y es muy probable que el Gobierno de coalición y sus socios rechacen cualquier iniciativa de cambio.

El PP rechaza unos Presupuestos que esconden la "soberbia" de Pedro Sánchez

Saber más

El grupo parlamentario del PSOE en el Senado, con 113 senadores, sumaría hasta 138 escaños con los senadores de ERC (13), EH Bildu (2) y PNV (10); una mayoría capaz de tumbar cualquier enmienda que puedan presentar otras formaciones.

El plazo para registrar las enmiendas parciales a las cuentas de 2021 ha finalizado este lunes a las 18,00 horas y el Gobierno no tiene intención de incluir ninguna en los Presupuestos con el fin de que no haya cambios en las cuentas y no tengan que ser ratificados en el Pleno del Congreso el 29 de diciembre.

Sin embargo, lo cierto es que mientras el PP ha vuelto a registrar cerca de 1.500 enmiendas, Cs y JxCat otros centenares de iniciativas y CC más de 140, otras formaciones que apoyaron las cuentas en el Congreso como Compromís o Más País (a través de Más Madrid) también han suscrito nuevas enmiendas en la Cámara Alta.

Fuentes de Más País han señalado a Efe que la formación homóloga en el Senado insistirá en el proyecto piloto para implantar una jornada laboral de 4 días a la semana así como en la urgencia de suspender los desahucios mientras no haya una alternativa habitacional.

Compromís ha registrado cerca de mil enmiendas, algunas para dar voz a partidos como el PCAS, la Chunta Aragonesista, Caballas de Ceuta y Melilla, UPL o el Colectivo Ciudadanos del Reino de León.

También Mès Per Mallorca también ha registrado enmiendas al tiempo que VOX ya adelantó que no registraría ninguna al articulado.