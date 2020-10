ERC dice que necesita "un contexto favorable" para negociar Presupuestos y eso incluye limitar los alquileres

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que "sería una irresponsabilidad con la que está cayendo y caerá no escuchar y no hablar" con el Gobierno para aprobar unos Presupuestos, pero ha dicho que para ello necesita "un contexto favorable", y eso incluye la regulación de precios del alquiler.

"Necesitamos un contexto favorable para poder dialogar, para poder escuchar. Eso no incluye solamente una política de diálogo de resolución del conflicto político, también incluye la limitación de los precios del alquiler", ha afirmado en una rueda de prensa antes de asistir a la reunión de Mesa y Junta de Portavoces del Congreso.

Rufián, que ha reconocido haber recibido "información en cuanto al marco general" de las futuras cuentas, ha elevado esta regulación a "condición 'sine qua non'" para entablar diálogo con el Gobierno, si bien no lo ha vinculado a incluirlo ya en los propios Presupuestos: "No hablamos de una negociación o de otra, sino en el futuro", ha dicho.

En todo caso, sí que ha instado al Gobierno, a "la parte que representa el PSOE", a que no recurra al Tribunal Constitucional la ley autonómica para controlar estos precios. "No se entiende que esto no lo vea el PSOE, que tengamos que obligar al PSOE a hacer", ha lamentado, señalando que, en todo caso, lo entienden "perfectamente". "Es lo que nos pasa en Cataluña", ha matizado, señalando que ahí comparten alianza con la antigua Convergéncia.

Por otro lado, el portavoz de ERC ha asegurado que su formación avalará este martes la suspensión de las reglas fiscales para este año y el siguiente con motivo de la pandemia de Covid-19, pues considera que "da la razón a las izquierdas" y a quienes criticaban "que el artículo 135 (de la Constitución) es una barbaridad".

Eso sí, ha aclarado que esa decisión no presupone ningún cambio respecto a la negociación presupuestaria: "No estamos más cerca ni más lejos que hace 24 horas", ha dicho.