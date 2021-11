ERC lamenta que el pacto en los presupuestos no se refleje en la ley de memoria

Madrid, 23 nov (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que el pacto alcanzado con el Gobierno para sacar adelante los presupuestos de 2022 no tenga su reflejo en la ley de memoria democrática, ya que mandaron sus enmiendas al PSOE y Unidas Podemos hace un mes y aún no han recibido una respuesta.

ERC garantiza la viabilidad de los Presupuestos de 2022 con su voto a favor

Saber más

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha garantizado este martes su apoyo a los presupuestos de 2022 tras alcanzar con el Gobierno un acuerdo para, entre otros asuntos, incluir una cuota del 6 % en lenguas cooficiales en la nueva ley audiovisual que prepara el Ejecutivo.

Sin embargo, Rufián ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso que están "muy lejos" de llegar a un acuerdo con el Gobierno de coalición con la ley de vivienda, y tampoco ha habido pacto aún con la ley de memoria democrática.

"Las enmiendas el PSOE y Unidas Podemos las tienen desde hace un mes, pero no tenemos respuesta", ha lamentado.

El portavoz de ERC ha reprochado al Gobierno que no tenga los "bemoles" de declarar "ilegal" el régimen franquista, al haber surgido tras un golpe de Estado, y se limite a decir que es "ilegítimo o nulo".

Además, ha señalado que para poder reparar a las víctimas franquistas es necesario derogar al menos dos artículos de la Ley de Amnistía (el 2.E y el 2.F) que "blindan a los funcionarios y autoridades que fueron responsables de torturas o firmaron sentencias de muerte arbitrarias".

"No se puede vender el hecho de que vas a reparar (a las víctimas) y vender indemnizaciones sin poder perseguir a los victimarios y eso no es posible si no toca la Ley de Amnistía", ha añadido.

Por otro lado, ha informado de que en el pacto suscrito con el Gobierno para los presupuestos de 2022 ERC ha logrado que no se destine una partida destinada a mejorar la comisaría de Via Laietana, que según ha denunciado ha funcionado como "centro de tortura hasta hace muy poquito".

"Debería convertirse en un museo de la memoria, del recuerdo de aquellas torturas, e iniciaremos los trabajos para que sea así", ha comentado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho en la rueda de prensa conjunta con ERC que su grupo está en negociaciones con el Gobierno para lograr "mejoras notables" con la ley de memoria democrática. "Es la última oportunidad para cerrar bien algo que se cerró muy mal hace mucho tiempo", ha declarado.