Errejón recuerda que Sánchez prometió acotar el precio de los alquileres y avisa: "Llueve sobre mojado"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha recordado este martes en el Congreso que la regulación del precio del alquiler es un compromiso del propio presidente Pedro Sánchez con la Cámara Baja para su investidura y cree que "por desgracia, empieza a llover sobre mojado".

"Dijeron que iban a derogar la reforma laboral y no lo han hecho, dijeron que iban a derogar la 'Ley mordaza' y no lo han hecho, que iban a regular los precios de los alquileres y no lo han hecho. Llevamos poco más de un año de Gobierno y el balance no es bueno", ha manifestado Errejón.

En rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja prevista para este martes, Errejón ha lamentado como "mala noticia" que el ministro de Transportes, titular en las competencias de vivienda, José Luis Ábalos, rechazara la regulación de los precios, pese a estar, ha dicho, en "una situación insostenible".

"Por supuesto hay que regular los precios máximos del alquiler, y construir un gran parque de vivienda pública para ponerlo en régimen de alquiler social", ha manifestado Errejón, señalando que estas rentas han aumentado un 50% en cinco años y que en las grandes ciudades los inquilinos "se dejan de media el 40% de su salario".

Además, ha insistido que, aunque el Gobierno llegue un acuerdo para sacar adelante sus leyes, "le siguen faltando 21 votos en el Congreso" para alcanzar mayoría suficiente, y que el propio Sánchez "afirmó que iban a avanzar hacia la regulación de alquileres".

"Gracias a ese discurso le votamos la investidura y no le sobraron los votos precisamente para ser elegido. Fue elegido también por esos compromisos, son compromisos con el conjunto de la Cámara y debe cumplirlos", ha zanjado.

VE AL EJECUTIVO SIN RUMBO Y ENSIMISMADO EN LA DISCUSIÓN INTERNA

Además, ha cuestionado que exista el denominado "bloque de investidura", algo que suena "muy bien" pero que no define adecuadamente el "conjunto de apoyos muy diversos y con agendas diferentes" en los que se apoya el Ejecutivo.

De hecho, Errejón ha asegurado que el problema radica en la falta de "liderazgo" del Gobierno de coalición, marcado por su "discusión interna y ensimismamiento" que le ha hecho perder el "pulso" de la sociedad.

Su impresión es que "camina sin rumbo" y se somete semana a semana al "bazar persa" en el Congreso para sacar sus iniciativas adelante. Por tanto, el diputado de Más País ha advertido de que debe recuperar el "horizonte", y hacerlo con Justicia social, para contar con apoyos parlamentarios necesarios.