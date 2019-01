La escena de escritores latinos cobra fuerza en Chicago

Escriban en inglés o en español, los escritores hispanos están cobrando fuerza en Estados Unidos y particularmente en Chicago, cuna de Ernest Hemingway, Carl Sandburg, Edgar Rice Borroughs y también de Ana Castillo y Sandra Cisneros.

La publicación de obras de ficción, memorias, ensayos, poesía, novelas y libros de arte con la firma de autores con apellidos hispanos ha dado un salto en los últimos años en una ciudad de tradicional literaria.

Frankie Piña, quien dirige la revista digital El Beisman, dice a a Efe que "apenas las casas editoriales en este país se están dando cuenta que hay un mercado publicando en español y en inglés para los millones de hispanos en el país".

En ese panorama una nueva luminaria literaria es Erika L. Sánchez, nacida en Cicero, en la periferia de la "ciudad del viento", de padres mexicanos indocumentados.

Su primera novela "I'm Not Your Perfect Mexican Daughter" (2018), escrita para una audiencia joven, trata de un choque de valores entre dos generaciones de una familia inmigrante, ha estado en la lista de libros más vendidos del New York Times y ha sido finalista de los National Book Awards.

La poesía fue, sin embargo, su primer amor. El poemario "Lessons in Expulsion" (2017) fue la primera obra que vio la luz de Sánchez, quien ha visto publicados sus poemas en medios como Poets.org, Pleiades, Copper Nickel, Vinyl Poetry, Guernica, diode, Boston Review, The Paris Review, Gulf Coast y The New York Times Magazine.

La voz joven de Sánchez se suma a las de autores como Luis Alberto Urrea, que, aunque nacido hace 63 años en Tijuana (México) de padre mexicano y madre estadounidense, está radicado a las afueras de esta ciudad, donde enseña narrativa y ficción en la Universidad de Illinois (UIC).

Ganador, entre otros premios, de un American Book Award (1999), Urrea es autor de aclamadas obras como "Nobody's Son: Notes from an American Life" (memorias) y "The Hummingbird's Daughter" (novela).

La obra más reciente de Urrea es "House of Broken Angels", la cual trata de un patriarca mexicano en San Diego que está a punto de morir por el cáncer y toda su familia extendida le organiza una última fiesta como despedida.

Al contrario que Urrea dos escritoras reconocidas, Ana Castillo y Sandra Cisneros, nacieron en Chicago de padres mexicanos, pero ya no residen en la ciudad.

Aunque Castillo, de 65 años y con una nutrida obra, que incluye la novela "Sapogonia", vive en Anthony, Nuevo México, y Cisneros, de 64 años y autora entre otras muchas obras de "The House on Mango Sreet", tiene su residencia en San Miguel de Allende, en México, son consideradas hijas predilectas de la ciudad.

La publicación más reciente de Castillo es "Black Dove", un memorial y tributo a su madre, Rachel Rocha.

Cisneros goza de la popularidad de su ultimo libro, "A House of My Own", una recopilación de ensayos y memorias de su estancia en Chicago y otros lugares.

El poeta Febronio Zatarain es reconocido tanto en Chicago como en Guadalajara, su ciudad natal, por su trabajo vanguardista en las letras.

Su último libro de poesía en español se titula "Veinte canciones en desamor y un poema sosegado", un título con ecos de una obra del Nobel chileno Pablo Neruda.

Piña, editor, diseñador de libros y gestor cultural en Chicago, señaló a Efe que la mayoría de lo que los hispanos publican en esta ciudad son libros de poesía, después cuentos y luego novelas.

Esta preferencia por los versos queda patente desde hace una década en el festival Poesía en Abril, organizado por poetas hispanos y que cuenta con invitados de México, España y Suramérica.

A juicio de Piña, los autores hispanos que escriben en español lo hacen por "las necesidades de su espíritu y para bregar con la nostalgia del terruño que dejaron atrás".

Los hispanos más jóvenes que escriben en inglés y que nacieron o crecieron en Chicago escriben "para reencontrarse con el pasado de sus padres a través de la ficción".

Algunos inmigrantes hispanos como José Ángel Navejas han escrito sobre el drama personal que viven en este país como indocumentados.

En el 2014, la University of Illinois Press publicó su libro "Illegal: Reflections of an Undocumented Immigrant", cuya lectura es requerida en decenas de universidades del país.

Carlos Cumpian, profesor de literatura en el Columbia College en la ciudad y poeta, señala que en Chicago "hay muchos escritores ya mayores con una habilidad excelente en el uso del español y después hay muchos escritores jóvenes, ya mas aculturados, que tienden a escribir en el idioma inglés".