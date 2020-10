Escrivá confirma el avance en el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado en los PGE

Dice que estarán asegurados los mecanismos de financiación de la Seguridad Social

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este martes que se va a ir avanzando "en el camino" de que la Seguridad Social vaya traspasando sus gastos impropios a la Administración General en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

Así lo ha trasladado a la senadora del Grupo Parlamentario Popular María Mercedes Fernández en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha afirmado que con este traspaso de gastos se verificará otra recomendación del Pacto de Toledo, "en la que hay consenso absoluto", que recoge que la Seguridad Social refleje en sus cuentas su situación desde el punto de vista de gastos e ingresos propios.

También ha dejado claro que cuando lleguen los Presupuestos de su Ministerio se verá cómo están asegurados los mecanismos de financiación de la Seguridad Social.

"A los pensionistas lo que hay que transmitirles es que va a haber acuerdo en el Pacto de Toledo para garantizar y mantener sus pensiones en el horizonte en el que ellos vayan a tomar decisiones", ha apostillado.

Para Escrivá, "lo importante" es que exista un mecanismo reglado y de revalorización de las pensiones que todo el mundo conozca y que el país no esté con situaciones discrecionales como pasaba con la normativa de 2013, con la que había "procedimientos muy arbitrarios".

Según el ministro, el Gobierno está a la espera de que culminen los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, porque "existe consenso muy amplio en todos los temas y en que las pensiones deben mantener su poder adquisitivo de forma indefinida para transmitir certidumbre a los futuros pensionistas del país".

De su lado, la senadora ha afirmado que espera que no suceda de nuevo "el portazo" que se dio en 2019, cuando "sus socios de Gobierno dinamitaron un acuerdo en la recta final por un cálculo electoral". Asimismo, ha pedido que no se use esta Comisión para poner en marcha "políticas sociales del Gobierno de turno".