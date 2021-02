Escrivá no descarta que vaya a haber algunos EREs y dice que habrá medidas de apoyo a la liquidez pronto

Afirma que en las próximas semanas habrá una reducción "significativa" de los trabajadores en ERTE

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que no descarta que vaya a haber algunos expedientes de regulación de empleo (ERE), porque algunas empresas requieran de algún grado de reestructuración.

"Es todavía difícil juzgar si la crisis va a provocar cambios permanentes en los patrones de demanda", ha resaltado durante su intervención en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas, tras señalar que "si va a haber cambios permanentes de demanda, puede haber algún tipo de necesidad de reestructuración, aunque le gustaría que en lugar de ERE fueran los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estructurales" los que se utilizasen.

Además, ha incidido en que en las próximas semanas se van a aprobar medidas de apoyo a la liquidez para evitar, precisamente, que algunos efectos más permanentes acaben con despidos masivos.

No obstante, Escrivá ha recordado que no hubo EREs una vez pasaron los seis primeros meses de la cláusula de salvaguarda. "No digo que no vaya a haberlos en el futuro, pero el mercado de trabajo ha aguantado muy bien y el grueso de ERTEs ha vuelto a la normalidad", ha remarcado.

El ministro ha afirmado que 2021 es un año sin reglas fiscales para ningún país, "porque es muy difícil de prever" cómo evolucionará la pandemia. Sin embargo, espera que el déficit público termine el año próximo al 11% del PIB, "no muy lejos de las estimaciones de primavera".

Asimismo, ha apuntado que el coste fiscal acumulado por ERTE, ayudas a autónomos e incapacidad temporal ronda los 40.000 millones de euros.

Escrivá ha valorado favorablemente el mérito que ha supuesto que se haya podido introducir el mecanismo de los ERTE en una economía como la española, con tanta pequeña empresa y con tantas empresas del sector servicios.

Desde su punto de vista, uno de los retos pasa por cómo ligar los ERTE a la negociación colectiva. "Esto es fácil en sectores grandes y medianos, pero el reto que vamos a tener es cuando todo esto ocurra en un restaurante", ha señalado, tras apuntar que se está hablando con los agentes sociales para buscar mecanismos que permitan que se puedan desplegar este tipo de ERTE en cualquier situación.

Por otro lado, ha insistido en que introducir la formación dentro del esquema de ERTEs es esencial. Además, ha recordado que España tiene un déficit muy grande en formación dentro de las empresas.

Hasta el 11 de febrero el número de trabajadores en ERTE era de 878.000 trabajadores. Según el ministro, en las próximas semanas habrá una reducción "significativa" de los trabajadores que están acogidos a este mecanismo.

Preguntado por cuántos de los trabajadores en ERTE tienen difícil volver a su puesto de trabajo, el titular del Ministerio ha explicado que esto es "muy difícil de juzgar".

"Tiendo a pensar que el sector hotelero español es un sector muy competitivo y que la demanda va a volver, y muy fuerte, en toda Europa cuando se levanten las restricciones, pero puede haber algunos impactos estructurales. Veo algún riesgo en eventos asociados, pero es un impacto muy limitado", ha dicho.

Una vez finalizado el estado de alarma, el próximo 31 de mayo, el ministro ha afirmado que será un buen momento para volver a evaluar la situación y que el Ejecutivo está abierto a acompañar a todas las empresas hasta el final de la pandemia. "Ojalá estemos en una situación muy avanzada desde el punto de vista de normalización económica", ha expresado.