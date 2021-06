España aboga por reformar las normas fiscales europeas antes de reactivarlas

Bruselas, 30 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó este miércoles que España quiere que se reformen las normas europeas de disciplina fiscal antes de volver a aplicarlas y no ve urgente debatir si el fondo de recuperación por la pandemia de la covid debe convertirse en un instrumento permanente.

"Creo que sería inteligente revisar estas reglas antes de salir del marco excepcional acordado por la pandemia (...). Sería bueno asegurarnos de que cuando volvamos a tiempos normales las normas son realmente adecuadas para su propósito, reflejan la realidad y son más sencillas", dijo Calviño en un evento virtual organizado por el medio europeo POLITICO.

Las reglas europeas de control de la deuda y el déficit permanecen suspendidas desde marzo pasado y lo estarán hasta finales de 2022 para permitir a los países dar el apoyo fiscal necesario para salir de la crisis generada por la pandemia.

La Comisión Europea prevé reanudar en otoño la revisión de las mismas, que quedó relegada precisamente por la covid, para decidir si es necesario actualizarlas.

En este sentido, Calviño señaló que las normas actuales se acordaron en un "contexto económico muy diferente" y "no eran adecuadas ya antes de la pandemia" puesto que se basan en variables no observables, "no reflejan la realidad del país" y son difíciles de explicar.

Así, defendió que estas reglas deberían simplificarse y que habría "definitivamente que asegurar que las reglas fiscales no debilitan nuestra capacidad de invertir, particularmente en los próximos años cuando tenemos que hacer estas enormes inversiones públicas y privadas".

"Tenemos que tener reglas que sean comprensibles y que reflejen nuestros objetivos y disciplina, que por supuesto deberíamos preservar en el futuro, esto es un principio claro. Pero deberíamos darnos las mejores reglas para lograr esos objetivos e intentar hacer la revisión antes de salir de la situación excepcional", insistió.

Por otro lado, la vicepresidenta española no consideró urgente decidir si debe convertirse en permanente el fondo de recuperación europeo, que estará dotado con 800.000 millones de euros obtenidos con la emisión de deuda común para financiar las inversiones y reformas nacionales para salir de la crisis.

"Tenemos que estar comprometidos con hacer de esto un éxito, esta debería ser nuestra prioridad, también en términos del debate. Pongamos en marcha el fondo, implementemos los planes de recuperación y luego podremos reflexionar sobre si hacer o no algunos de estos instrumentos permanentes", dijo.

Calviño señaló que algunos instrumentos, como el fondo contra el desempleo SURE, han sido "tremendamente exitosos" para la estabilización de la UE y habrá que reflexionar "en esas líneas", pero consideró que "no es un debate urgente que haya que tener en los próximos meses".

En cuanto a la implementación del plan de recuperación de España (que recibirá 69.500 millones en subvenciones), reconoció que será un "desafío", como "para todos" los países de la UE, pero defendió la "buena trayectoria de España".

Se mostró confiada además en que lograrán aprobar las reformas prometidas a Bruselas en el Congreso de los Diputados, pese a que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no tiene mayoría en la cámara.

"En los últimos tres años hemos sido capaces de preparar y aprobar un número de reformas y confío en que podremos dar importantes pasos en los próximos meses y en este periodo de un par de años, en esta ventana de oportunidad para hacer reformas estructurales orientadas al futuro".