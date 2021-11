España debe evitar que la falta de interconexiones se repita con el hidrógeno

Madrid, 4 nov (EFE).- España debe hacer un esfuerzo para evitar que la falta de interconexiones que sufre en el ámbito eléctrico y gasístico se repitan con el hidrógeno verde, una fuente energética clave para la descarbonización del planeta y en la que este país tiene un gran potencial de producción.

Así lo defiende Gonzalo Escribano, responsable del Programa de Clima y Energía del Real Instituto Elcano, que en una entrevista con Efe argumenta que "es muy importante de cara al futuro no replicar con el hidrógeno todos los problemas que España ha tenido con la falta de interconexiones de electricidad y gas".

"España es el país que mayor capacidad excedentaria tiene para el hidrógeno verde en la Unión Europea", que, según Escribano, podría incluso ser autosuficente, pero para eso "necesitamos interconexiones".

En este sentido, el experto ve necesario "acelerar en la regulación de la transición energética, pero con cabeza", para que "esas interconexiones estén ahí en gas y luego se puedan reconvertir para el hidrógeno y por supuesto, y sobre todo, para electricidad".

"No tiene sentido que tengamos tasas (de aportación) de electricidad del 3-4 %, siendo España uno de los países que más podría aportar a la transición energética europea y a la seguridad de suministro", argumenta.

Impulsar las interconexiones con el resto de la Unión Europea y dentro de la propia Europa es una de las medidas recomendadas por la Comisión Europea para estabilizar este mercado y que, según Escribano, "se tendrían que haber tomado en el pasado y ya es urgente adoptarlas".

"Cómo vamos a hacer una unión de la energía, o cómo vamos a impulsar la creación de reservas estratégicas conjuntas de gas, si no hay interconexiones. Es una contradicción", afirma el experto, que defiende que de nada sirve tener reservas europeas comunes si "cuando las necesitamos no podemos echar mano de ellas porque no tenemos conexión con Francia, por ejemplo".

RETICENCIAS FRANCESAS

Para explicar por qué España no termina de avanzar en esta cuestión de las interconexiones, Escribano apunta que Francia siempre ha puesto trabas, primero las gasistas y ahora las eléctricas, en parte porque no quieren la competencia de proveedores españoles "en un mercado que tienen muy controlado con empresas intervenidas".

A ello se suma que "en España tenemos muchísima generación renovable, nos sobra y la exportamos, lo que genera precios negativos para la electricidad en Francia, algo que, aunque es normal y frecuente, a ellos les cuesta gestionar", detalla.

Otros motivos por los que París pone trabas a las interconexiones energéticas con España son que "hay una fuerte presión ambiental", y que cualquier conexión no puede ser aérea, sino que tiene que ser soterrada y "offshore" por el Golfo de Vizcaya, algo que es "carísimo y lleva veinte años".

En cualquier caso, "España siempre está dando la batalla con esto" y en ese sentido Escribano "echa un poco en falta el apoyo de la Comisión Europea".

Pero además de las históricas reticencias francesas, Escribano advierte de que las propias empresas españolas también son reticentes a abrirse a otros mercados y sólo tienen interés en exportar, no en que se importe.

"Así, nos encontramos en una situación de mercantilismo eléctrico renovable que no es viable, porque todo el mundo tiene que importar y exportar en determinados momentos", afirma Escribano.