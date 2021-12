España es el país europeo con más bares en la lista "The World 50 Best Bars"

Londres, 8 dic (EFE).- España es el país europeo con el mayor número de bares en la lista de los premios "The World Best Bars" (los cincuenta mejores bares del mundo), entregados anoche y, entre los galardonados, figuran "Paradiso", "Two Schmucks" y "Salmon Guru".

Estos premios comenzaron en 2009 y establecen una lista de los cincuenta mejores bares de todo el mundo, juzgado por seiscientos expertos en bebidas de diferentes países.

Los locales españoles galardonados fueron el bar "Paradiso" (Barcelona), quedó el tercero en la lista; "Two Schmucks," (Barcelona), en el número once, y "Salmon Guru" (Madrid), que se situó en la posición veinticuatro.

El ganador del mejor bar del mundo fue para "Connaught Bar" de Londres, situado en este puesto por segundo año consecutivo.

"Connaught Bar, damos la enhorabuena al ser nombrado el mejor bar del mundo durante dos años consecutivos, es una hazaña que anteriormente solo dos bares han logrado en los 13 años de historia de los premios" dijo el editor de contenido de "The World 50 Best Bars", Mark Sansom.

"Ha sido un año increíblemente difícil para la hostelería y la resistencia de la industria y la unión a través de estos desafíos han demostrado su humildad. Esperamos que las historias positivas en torno al éxito de los bares en los premios ayudará a impulsar estos negocios en las próximas semanas y meses", añadió.

Ademas, se entregaron más premios, un bar de Los Ángeles recibió el premio "Campari one to watch", este galardón se otorga a locales que tienen muchas posibilidades de entrar en la lista en el futuro.