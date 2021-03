España pide no cruzar líneas rojas en la negociación de cuotas con Reino Unido

Bruselas, 22 mar (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que va a pedir que en el reparto de posibilidades pesqueras entre la Unión Europea y el Reino Unido para 2021 "no se cruce ninguna línea roja" ni se creen precedentes peligrosos para el futuro.

Las negociaciones "de fondo" entre Bruselas y Londres serán abordadas en una reunión de ministros de Pesca en Bruselas, donde, además, los estados miembros tienen previsto dar luz verde a la prolongación unilateral de las cuotas pesqueras hasta finales de julio, ante la falta de acuerdo con el Reino Unido, indicó Planas en declaraciones a la prensa.

Planas subrayó la importancia de conseguir "finalizar pronto los Totales Admisibles de Capturas y cuotas" y "que este año no se cause ningún precedente, que no se cruce ninguna línea roja que en años posteriores deba ser corregida".

Al ser la primera vez que se negocia con Reino Unido es una prueba, pero es muy "importante", destacó el ministro.

En ese contexto, explicó que el Reino Unido "está planteando determinadas medidas técnicas e intercambio de zonas que no nos parece adecuado porque podría violar el principio de estabilidad relativa".

Por ello, España tiene intención de llamar la atención sobre ello a la Comisión Europea, precisó.

"Es la primera prueba y no podemos fallar. Los europeos tenemos que defender firmemente nuestros intereses, porque si no los defendemos nosotros, nadie lo hará por nosotros y esto hay que dejarlo muy claro", señaló.

Añadió que España, como primera flota de la UE, está presionando a la Comisión Europea y apoyando para que se consigan las mejores cuotas.

Sobre la prolongación de los TAC provisionales que adoptaron el pasado diciembre, vigentes hasta el 31 de marzo, explicó que "las negociaciones entre la UE y el Reino Unido están prolongándose y va a ser necesario para dar seguridad y continuidad a la actividad de nuestra flota", a fin de poder seguir hasta el 31 de julio.

España apoya la propuesta presentada por Bruselas en ese sentido, con "alguna matización".

En particular, España pide mantener en el mismo nivel que ahora las cuotas del besugo en las zonas 6, 7 y 8 .

También quiere una cuota superior para el rape y gallo de la zona 7, debido a su estacionalidad.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para extender los TAC provisionales hasta el próximo 31 de julio, ya que no parece probable que se pueda alcanzar un acuerdo para fijar los TAC definitivos de 2021 antes de que finalice este mes de marzo.

Portugal, que preside el Consejo de la UE, tiene la intención de adoptar esta propuesta en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebra entre hoy y mañana en Bruselas.

El objetivo es asegurar que la flota comunitaria pueda mantener la actividad hasta que se concluyan las consultas.

Esta extensión propuesta por la Comisión se plantea con un enfoque diferente, ya que se ha prorrateado para este periodo de siete meses la parte proporcional de los TAC definitivos que se estima puedan ser finalmente acordados con el Reino Unido para 2021.

La negociación sobre esta propuesta se comenzará a ver este lunes y los ministros esperan cerrarla el martes.

Por último, Planas se refirió al bacalao en aguas de Noruega y recordó que en 2023 "se va a renegociar el acuerdo".

En ese contexto, explicó que España va a sumarse a una declaración que tiene previsto presentar Francia que "dice que los acuerdos no pueden ser violados en ninguna negociación".

Aunque valoró el acuerdo logrado con Noruega, el ministro consideró aún abierta la cuestión del bacalao en Svalbard, donde dijo que hace falta "una nueva aproximación" y confió en poder "progresar".