España pide a UE que ayude a los productores afectados por el volcán canario

Bruselas, 15 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este lunes a la Comisión Europea que movilice ayudas para los agricultores afectados por el volcán de La Palma.

"La situación en lo que se refiere a 2021 está salvada en cuanto al cobro de ayudas", dijo el ministro, que consideró, no obstante, que la CE debería habilitar ayudas si la erupción sigue en 2022, no solo pensando en los daños provocados por las cenizas sino también en las hectáreas cubiertas por la lava, explicó Planas en declaraciones a la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros de la UE de Agricultura y Pesca.

"Tendremos aún que discutirlo con la Comisión Europea", dijo el ministro, que consideró que hay "mecanismos" a nivel comunitario para habilitar este tipo de apoyo.

El objetivo es flexibilizar la gestión y aplicación del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), al tratarse de circunstancias de fuerza mayor.

Según explicó, España quiere en particular que "el 70 % de la necesidad de puesta en el mercado de productos canarios, en particular del plátano, no se tenga en cuenta por la fuerza mayor de La Palma y la situación del volcán y las consecuencias sobre la producción agrícola y ganadera".

La discusión sobre este punto, planteado por España, se producirá tras una carta ya enviada hace unas semanas a la Comisión Europea "por la situación en La Palma y la necesidad de movilizar las ayudas del POSEI", dijo Planas.

Planas informará a sus homólogos de los efectos que la erupción volcánica en La Palma está teniendo en la agricultura y la necesidad de prever apoyos para sus agricultores.

Se trata, sobre todo, de plantaciones de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones ganaderas, que han perdido sus alojamientos, instalaciones y superficies de pasto.