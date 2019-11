Uno de cada tres españoles se muestra reticente a pagar con el teléfono móvil

Uno de cada tres españoles aún se muestra reticente a pagar con el teléfono móvil en los establecimientos fundamentalmente porque desconfían de la seguridad de este sistema, según una encuesta del comparador de productos financieros Helpmycash.com.

No obstante, estas reticencias no se distribuyen uniformemente en todos los grupos de edad, ya que mientras que el 74 % de los jóvenes de entre 18 y 35 años afirma no tener ningún problema con este medio de pago, menos de la mitad de los mayores de 66 años están dispuestos a pagar con móvil.

Asimismo, el 39 % de las mujeres revela no sentirse a gusto con este sistema frente a un 28 % de los hombres.

Por el contrario, el 51 % de los encuestados ha descrito su experiencia con el pago móvil como "cómoda y práctica" y solo el 1 % declara haberse sentido decepcionado con el servicio.

Para efectuar un pago mediante un teléfono móvil el usuario debe descargar una aplicación específica, ya sea de su propia entidad o de independientes como Apple, Google o Samsung Pay, y registrar sus tarjetas de débito, crédito o prepago.

Después solamente debe acercar el móvil al datáfono y, si esa transacción supera los 20 euros, debe teclear el código PIN.