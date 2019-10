El exconsejero delegado de WeWork deja la compañía por 1.700 millones de dólares

El exconsejero delegado de la firma de espacios de trabajo compartidos WeWork, Adam Neumann, alcanzó un acuerdo por el que abandonará definitivamente la empresa y renunciará a su derecho a voto en el consejo a cambio de 1.700 millones de dólares, informó la cadena especializada CNBC.

El pasado 24 de septiembre, Neumann aceptó renunciar a su cargo, tras la fallida salida a bolsa de la compañía, que se esperaba para septiembre.

Esta noticia coincide con las negociaciones entre el consejo directivo de WeWork y el banco japonés Softbank para valorar la toma de control de WeWork por la institución financiera nipona.

Según precisa CNBC, el exconsejero delegado recibirá por parte de SoftBank mil millones por sus acciones, 185 en concepto de consultor y le ofrecerá otros 500 millones en crédito para ayudarle a pagar sus deudas con el banco JPMorgan.

Softbank propone inyectar 5.000 millones a WeWork, lo que rebajaría su valoración a unos 8.000 millones, un fuerte contraste con los 47.000 millones que la japonesa estimó el pasado enero.

La cifra coincide con la que adelantó el pasado viernes el diario nipón Nikkei.

Softbank posee ya un tercio de WeWork, en la que ha invertido directa o indirectamente más de 10.000 millones, y si se confirma este acuerdo pasará a tener en torno al 70 % y su ejecutivo Marcelo Claure estará implicado en la gestión, agrega CNBC.

De acuerdo al diario The Wall Street Journal, otra de las interesadas es la financiera JPMorgan Chase, de la que se espera que entregue una propuesta de préstamo de inversores externos a la firma, aunque las condiciones son más costosas y complicadas que las de Softbank.

WeWork retiró a principios de este mes su solicitud para debutar en Wall Street, entre informes que aseguraban que la valoración de la compañía podría reducirse a más de la mitad por la crisis que atraviesa.

La firma de espacios de trabajo compartidos llegó a estar valorada en unos 47.000 millones de dólares, pero en septiembre pasado, antes de que se confirmara el aplazamiento de su debut bursátil, cayó por debajo de los 20.000 millones.

De acuerdo con documentos de la compañía, que tiene el nombre de The We Co., la firma tuvo unas pérdidas netas de 1.900 millones de dólares en 2018 y en la primera mitad de este año la cifra neta negativa llegó a 900 millones de dólares.