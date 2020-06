Los exportadores alertan al Gobierno de que subir impuestos resta competitividad

El Club de Exportadores ha urgido al Gobierno a poner en marcha medidas de apoyo para el sector exterior, así como evitar subidas de impuestos o cambios "radicales" en la legislación laboral que puedan mermar la competitividad de las empresas tras el fuerte impacto sufrido en la pandemia del COVID-19.

Durante la presentación en rueda de prensa telemática de un decálogo de propuestas para reactivar el sector exterior, el presidente del club, Antonio Bonet, ha pedido medidas de apoyo para que vuelva a "tirar del carro" de la recuperación en esta crisis y ha alertado del riesgo de tomar decisiones que puedan reducir las oportunidades de las empresas españolas.

Así, Bonet ha insistido en la importancia de que España "no retroceda en materia de competitividad" con "políticas que vayan en dirección contraria" a las que están aplicando países del entorno.

Entre esas medidas, estaría elevar impuestos a empresas o cotizaciones a la Seguridad Social, implantar impuestos sobre las grandes fortunas o sobre el patrimonio o "cambios radicales" en la política laboral.

Bonet ha señalado que los datos de caída de las exportaciones en abril, un 39,3 % interanual, han sido peores de lo esperado y están por encima de los descensos de la mayoría de países, lo que urge más a tomar medidas.

Entre las peticiones del club está modificar el criterio de apoyo a la financiación para que no solo cubra el "made in Spain" sino también el "made by Spain", es decir material o empleados locales a los que tengan que recurrir las empresas españolas para desarrollar un proyecto.

"Si solo financiamos lo que se produce en España vamos a ser pocos competitivos para construir un hospital en otro país", ha ejemplificado.

También ha urgido a avanzar en la diversificación geográfica de las exportaciones españolas con especial atención a las zonas donde parece que menos va a afectar la crisis del COVID, como Asia Oriental y Sudeste Asiático o África Subsahariana.

Junto a esto, piden un marco normativo que facilite el aumento de tamaño de las pymes, para lo que proponen subir los umbrales de declaración trimestral de impuestos de 6 millones de euros a 20 millones, y ampliar el requisito para la creación de comités de empresa de un mínimo de 50 empleados a 100.

Asimismo piden el restablecimiento de las conexiones aéreas, la utilización de pasaportes sanitarios que eviten medidas de confinamiento temporal y no penalizar fiscalmente la implantación de filiales de empresas españolas en el extranjero.

Y a derogar la ley de deuda externa de 2006, un aspecto, ha apuntado Bonet, en el que tienen la disposición del Gobierno, al que han ido trasladando propuestas durante estos meses y con el que esperan mantener nuevas reuniones en breve.

De forma transversal, concluyen los exportadores, es necesario una campaña para impulsar la imagen internacional de España, en el marco de la que piden al Gobierno "especial cuidado" con declaraciones que "puedan suscitar dudas en cuanto a la reputación de las empresas españolas o que menoscaben la coherencia o la seguridad jurídica".